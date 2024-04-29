При каких условиях контрнаступление ВСУ на Юге возможно в этом году

Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов. Вероятно, это намек для ВСУ использовать эту помощь для наступления на Юг.

Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что в пакет помощи вошли лодки, катера, легкие бронированные машины, ракеты Storm Shadow и так далее.

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Расширение плацдарма

Александр Мусиенко предположил, что если просмотреть номенклатуру британской помощи, это намек применить ее на Юге. В частности, там есть катера, лодки, ракеты Storm Shadow, которые применяются по Югу, дроны. Также легкие бронированные машины, которые способны действовать по песчаным почвам, которые присущи и левобережью Херсонщины.

Недавно стало известно, что украинским защитникам удалось установить контроль над островом Нестрига на Херсонском направлении. По левому берегу бьют наши артиллеристы. Кроме того, активно работают дронами и имеют хорошие результаты.

Думаю, что это с прицелом на то, что как только появится определенный случай, возможно, попытаться там расширить плацдарм. Об этом британская помощь. Я считаю, что пакет максимально ориентирован именно на это. Также что-то можно применить с американской, немецкой и других,

– сказал военный эксперт.

По его словам, не исключено, что контрнаступление украинских защитников на Юге может произойти и в 2024 году, если для этого будут соответствующие условия и обстоятельства. Решение примет украинское командование.

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