Все пошло не по плану, Залужный должен был изменить тактику, – WP о контрнаступлении
Источник:Washington Post
Сразу после начала контрнаступления Валерию Залужному пришлось менять тактику. План, разработанный совместно с американскими коллегами, к сожалению, был несовершенен.
Как сообщает Washington Post, он не учитывал ряд проблем, с которыми столкнулись украинские военные на Юге. Первоначально планировалось, что освобождение Работино произойдет за один день.
Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степное: как за неделю изменилась карта фронта
Проблемы в начале контрнаступления
По данным Washington Post, солдаты 47-й отдельной механизированной бригады 7 июня 2023 года должны были начать долгожданное контрнаступление. Их целью было за сутки достичь села Работино, чтобы затем двигаться в Мелитополь. Однако все пошло не по плану.
Прежде всего земля была плотно покрыта минами, а движение "Бредли" по Запорожской области было затруднено. Вдобавок к этому, россияне находясь на высоте, начали стрелять противотанковыми ракетами и запускать дроны. Войску пришлось перегруппироваться.
Увидев последствия атаки, Валерий Залужный приказал своим войскам приостановить наступление. Он пересмотрел согласованную с американскими коллегами тактику, отбросив попытки наступать массированной, механизированной атакой и вспомогательным артиллерийским огнем.
Залужный решил, что украинские солдаты будут ходить пешком небольшими группами примерно из 10 человек – процесс, который сохранит оборудование и жизнь, но будет гораздо медленнее,
– сообщает WP.
Ситуация на фронте сейчас
- Россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ возле Авдеевки в попытках окружить город. Они хотят выйти к админграницам Донецкой области к Новому году. Пока такой перспективы нет – украинцы достойно и крепко держат оборону.
- При этом украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области. На этом направлении они продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
- Сейчас зимняя погода влияет на применение беспилотников на фронте – сильный снег или ветер мешает этому. Также страдает артиллерия, сказывается на том, как двигается техника. Однако, несмотря на это, ВСУ продолжают вести боевые действия, контрнаступление никто не прекращал.