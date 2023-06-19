Операция – согласно плану, – Залужный провел работу в войсках на самых сложных направлениях
Источник:Валерий Залужный
Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу в войсках, выполняющих самые сложные задачи.
Вместе с ним был начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Об этом рассказал сам главком.
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Залужный и Шаптала провели работу в войсках, выполняющих самые сложные задачи
Главком ВСУ рассказал, что вместе с начальником Генштаба провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.
Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов,
– заметил Залужный.
По его словам, несмотря на яростное сопротивление оккупантов, украинские воины делают все возможное для освобождения нашей территории.
"Операция продолжается согласно плану. Спасибо каждому, кто приближает Победу!" – подытожил главком.
Залужный провел работу в войсках на самых сложных направлениях: видео
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Кратко об украинском наступлении
- 19 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов поселке. Речь идет о Пятихатках на Запорожье. Вместе с ним под контроль Украины вернулись 8 населённых пунктов Донецкой и Запорожской областей.
- Сейчас российские оккупанты перебрасывают свои войска с левобережья, пытаясь усилить Запорожское и Бахмутское направления.
- Россияне боятся контрнаступления Вооруженных Сил. В частности, в британской разведке сообщили, что захватчики существенно увеличили количество ударных вертолетов на Юге Украины.
- Стоит отметить, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия понесла катастрофические потери. По состоянию на утро 19 июня Силы обороны уже ликвидировали 220 450 российских захватчиков.
- По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении сейчас продолжаются позиционные бои. В течение суток 18 июня российские войска совершили 407 обстрелов артиллерии и 9 авианалетов.
- Украинские военные уничтожили 80 российских оккупантов, 136 – ранили, а еще двоих взяли в плен. Также они испепелили комплекс наблюдения и подбили БПЛА.