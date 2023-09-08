Быстрее новых санкций, – Зеленский рассказал, как отвечает на вопрос о ходе контрнаступления

Западные партнеры и журналисты часто задают вопрос президенту Украины о том, как продвигается украинское контрнаступление. Глава государства научился точно отвечать на эти вопросы.

Владимир Зеленский во время выступления на форуме YES рассказал, как отвечает на вопрос о контрнаступлении Вооруженных Стл. Он отмечает, что этот вопрос – не для сравнения, передает 24 Канал.

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Где мы были в начале войны

Президент Украины сказал, что нельзя сравнивать, на сколько продвинулись наши воины и то, где "мы были вчера".

Сравните, где мы были в начале войны,

– призвал он.

Также он поделился, как отвечает партнерам на тот же вопрос. По словам президента, он отвечает, что "контрнаступление движется быстрее, чем новые санкционные пакеты".

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