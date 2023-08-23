Понемногу, но в правильном направлении: Зеленский рассказал о ходе контрнаступления
ВСУ продвигаются вперед на нескольких направлениях. Президент Зеленский отметил основные сложности украинского контрнаступления и отметил его положительную тенденцию.
Контрнаступление Украины происходит медленно, но упорно и беспрестанно. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
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ВСУ идут вперед
Украинские воины постепенно – метр за метром – освобождают нашу территорию от российской оккупации. Глава государства подчеркнул, что перед ВСУ стоит непростая задача. Движение вперед дается очень тяжело. Потому что россияне тоже не спали, готовились – создали минные поля. Именно сильное минирование, по словам Зеленского, главная причина замедленного движения контрнаступления.
В то же время президент заявил и об успехе украинской армии, указав на хорошую тенденцию.
Мы идем вперед… Самая главная тенденция – это постоянное движение вперед. Понемногу, но в правильном направлении,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что военные ему ежедневно докладывают о развитии контрнаступления – неспешное, но уверенное движение вперед.
Контрнаступление Украины продолжается
- По состоянию на 23 августа ВСУ имеют успех на Запорожье. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки наши военные имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмута.
- 22 августа украинские зашли в село Работино на Мелитопольском направлении, после двух месяцев боев прорвав многоэшелонированную линию обороны оккупантов. Работино – первый опорный пункт перед освобождением Мелитополя Деоккупацию этого села называют одной из ключевых задач для ВСУ во время наступления на Юге.
- Между тем, ситуация на Лиманском и Купянском направлениях остается очень сложной. Купянск страдает от серьезных обстрелов. По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, россияне пытаются отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении.
- Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинское контрнаступление не зашло в тупик, оно динамичное. По его словам, хоть контрнаступление происходит и не молниеносно, украинцы демонстрируют способность освобождать свою территорию на методичной основе.