Возникли огромные проблемы: могут ли подбитые корабли России запускать ракеты

Украина продолжает наносить удары по российским кораблям, которые находятся в Черном море. Поврежденные суда теперь нужно оттягивать к берегам и ремонтировать.

Российские ракетоносители, которые были повреждены возле Севастополя, нуждаются в серьезном ремонте, который нельзя провести в открытом море. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что их нужно оттянуть к причалам, а оттуда они уже не смогут атаковать.

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Может ли Россия атаковать с подбитых кораблей

У оккупантов возникли серьезные проблемы с ремонтом кораблей и налаживанием управления, потому что для запуска ракеты нужен целый ряд процессов. Более того, повреждения в основном приходятся на энергоустановки и двигатели, а это значит, что корабль обесточивается и режим запуска ракет не работает.

По большому счету корабль полностью выходит из строя, пока его не отремонтируют и он не пройдет ходовые испытания. Это большой процесс и я не думаю, что россияне возьмут на себя смелость с подбитого корабля запускать ракеты,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что технически это недопустимо, но от россиян можно ожидать чего угодно.

Роман Свитан объяснил, сможет ли Россия атаковать с подбитых кораблей: смотрите видео

Атаки на российские корабли: что известно