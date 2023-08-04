В Черном море не должно быть российских посудин: оперативная сводка от Свитана

Россиянам становится неспокойно в Черном море, в результате атаки дронов в Новороссийске поврежден корабль. А в оккупированной Феодосии, являющейся одним из военных хабов врага, была атакована нефтебаза.

Об этом в своей ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Черное море сейчас будет "гореть" у россиян.

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Уничтожение кораблей России в Черном море

Свитан отметил, что Новороссийск – отличная цель, поскольку это военная база противника. Россиян вообще не нужно выпускать из Крыма в Новороссийск. Так что Черное море, можна сказать, теперь будет "гореть" у россиян.

По его словам, следует затопить весь черноморский флот России. А также уничтожить бухты, которые могут принять военные корабли.

Не должно быть российских посудин в Черном море,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт добавил, что нужно уничтожать вражеские порты и причалы. И подобные действия уже дошли до вражеской базы в Новороссийске. В общем, у нас есть достаточное количество беспилотников – надводных и подводных, которыми можно выполнять задачи.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Атака дронов по Феодосии

Полковник запаса объяснил, что Феодосия, где горела нефтебаза оккупантов, – один из логистических военных хабов россиян во временно оккупированном Крыму. Там есть склады и топливоприемники, а над городом развернута система противовоздушной обороны.

То есть есть по чему бить,

– сказал Свитан.

Он рассказал, что беспилотники идут волнами. Десяток – полтора беспилотников – это одна волна выполнения боевых задач. Если даже две трети БПЛА сбиты, то они отвлекают на себя внимание систем ПВО противника.

По его словам, часть беспилотников проходит и уничтожает военные объекты. А топливоприемники и склады боеприпасов начинают гореть или детонировать. Так что хватает одного – двух зарядов, чтобы выполнить боевое задание.

Военный эксперт добавил, что то, что делается с помощью летательных средств, – работа ГУР. А то, что ходит по морю, – СБУ и ВМС. Таким образом наши спецслужбы выполняют боевые задания.

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