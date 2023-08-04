В Черном море не должно быть российских посудин: оперативная сводка от Свитана
Россиянам становится неспокойно в Черном море, в результате атаки дронов в Новороссийске поврежден корабль. А в оккупированной Феодосии, являющейся одним из военных хабов врага, была атакована нефтебаза.
Об этом в своей ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Черное море сейчас будет "гореть" у россиян.
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Уничтожение кораблей России в Черном море
Свитан отметил, что Новороссийск – отличная цель, поскольку это военная база противника. Россиян вообще не нужно выпускать из Крыма в Новороссийск. Так что Черное море, можна сказать, теперь будет "гореть" у россиян.
По его словам, следует затопить весь черноморский флот России. А также уничтожить бухты, которые могут принять военные корабли.
Не должно быть российских посудин в Черном море,
– подчеркнул Свитан.
Военный эксперт добавил, что нужно уничтожать вражеские порты и причалы. И подобные действия уже дошли до вражеской базы в Новороссийске. В общем, у нас есть достаточное количество беспилотников – надводных и подводных, которыми можно выполнять задачи.
Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео
Атака дронов по Феодосии
Полковник запаса объяснил, что Феодосия, где горела нефтебаза оккупантов, – один из логистических военных хабов россиян во временно оккупированном Крыму. Там есть склады и топливоприемники, а над городом развернута система противовоздушной обороны.
То есть есть по чему бить,
– сказал Свитан.
Он рассказал, что беспилотники идут волнами. Десяток – полтора беспилотников – это одна волна выполнения боевых задач. Если даже две трети БПЛА сбиты, то они отвлекают на себя внимание систем ПВО противника.
По его словам, часть беспилотников проходит и уничтожает военные объекты. А топливоприемники и склады боеприпасов начинают гореть или детонировать. Так что хватает одного – двух зарядов, чтобы выполнить боевое задание.
Военный эксперт добавил, что то, что делается с помощью летательных средств, – работа ГУР. А то, что ходит по морю, – СБУ и ВМС. Таким образом наши спецслужбы выполняют боевые задания.
Взрывы в России и Крыму: последние новости
- Российский корабль "Оленегорский горняк", вероятно, повторяет судьбу печально известного крейсера "Москва". В сети появлялись кадры, на которых его буксируют после атаки дронов в Новороссийск, что произошло в ночь на 4 августа.
- Выяснилось, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" плавал в Крым, чтобы помогать водителям не стоять в пробках на Крымском мосту и перевозить людей на материковую часть России.
- Неспокойно было ночью 4 августа и в аннексированном Крыму. Так, во временно оккупированной Феодосии раздались громкие взрывы. Местные жители уверяли, что город якобы "атаковали беспилотники", после чего загорелась нефтебаза.