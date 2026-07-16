Корецкий провел первое заседание Кабмина в новом составе

Новый премьер-министр Сергей Корецкий провел первое заседание Кабинета министров Украины в новом составе. В ходе встречи члены правительства определили первоочередные приоритеты.

Об этом написал Сергей Корецкий в своем телеграм-канале.

Как прошло первое заседание нового Кабмина?

Благодарю всех министров за готовность к интенсивной работе. Для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат,

– отметил новый премьер-министр.



Сергей Корецкий созвал новый Кабмин на первое заседание / Фото с телеграм-канала премьер-министра Украины

Работаем над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой. Впереди очень много работы.

Напомним, 16 июля в ходе заседания Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого премьер-министром. В поддержку соответствующего решения высказались 289 депутатов.

Также народные депутаты утвердили почти полный состав нового Кабинета министров. На данный момент вакантными остаются должности министров обороны и иностранных дел.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что временно обязанности министра обороны будет исполнять генерал Евгений Хмара. В то же время в перспективе президент хочет обратиться к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны Украины.