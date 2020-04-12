Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США
В Вербное воскресенье украинцы смотрят богослужения онлайн, однако есть те, кто пришел в церковь, несмотря на карантин. Минздрав обнародовал рекомендации по проведению похорон во время эпидемии коронавируса. Впервые в истории США на территории всей страны объявили режим катастрофы. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 12 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 2777 случаев COVID-19 (из них 266 – за последние сутки). 83 человека умерли от коронавируса, 89 – выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 174 случая;
- Волынская область – 71 случай;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 74 случая;
- Закарпатская область – 82 случая;
- Запорожская область – 83 случая;
- Ивано-Франковская область – 291 случай;
- Кировоградская область – 118 случаев;
- город Киев – 416 случаев;
- Киевская область – 159 случаев;
- Львовская область – 111 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 2 случая;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 25 случаев;
- Ровненская область – 119 случаев;
- Сумская область – 73 случая;
- Тернопольская область – 243 случая;
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 432 случая;
- Черкасская область – 99 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- В Ровно священник Украинской православной церкви Московского патриархата провел массовое освящение вербы. Случилось это еще вечером 11 апреля. Прихожан пришло немало, среди них было много людей пенсионного возраста. Тем временем в Черновцах на церковную службу в храм тоже пришли десятки людей.
- В Украине уже провели более 30 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19. Однако это не означает, что столько же граждан проверили на наличие в организме коронавирусной инфекции.
- Количество смертей от коронавируса в Украине увеличилось до 83, а больных – 2777 человек. Но люди умирают по множеству других причин, поэтому нужно соблюдать правила проведения похорон, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.
- В Кривом Роге из-за больной коронавирусом женщины изолировали более 100 человек. Дело в том, что женщине сначала поставили диагноз ОРВИ и лечили как обычную пациентку в больнице.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантинные меры, которые ввели в Украине, ввели преждевременно. Однако это позволило предотвратить увеличение количества больных COVID-19, которые могут заболеть одновременно. Сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой.
Интересно Какие будут первые ослабление карантина в Украине: ответ Ляшко
- Мэр столицы Украины Виталий Кличко назвал статистику тревожной. За сутки количество больных, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 20 новых случаев.
- На Львовщине выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество больных – 111.
- По оценке Минздрава, коронавирусом заболеет не более 2% населения. Это является оптимистичным сценарием развития событий, ведь именно при 2% инфицированного населения система здравоохранения безболезненно справится с количеством больных.
- В Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий от коронавируса COVID-19.
Новости о коронавирусе в мире за 12 апреля
Главное про коронавирус в мире
В мире подтверждено 1 792 782 случая COVID-19. 109 785 человек умерли от коронавируса, 411 515 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (533 115), Испания (166 019), Италия (152 271), Франция (129 654) и Германия (125 452).
- По состоянию на утро 12 апреля жертвами коронавируса в США стали уже 20 580 человек. Впервые в истории США на территории всей страны ввели режим major disaster – крупнейшего бедствия или катастрофы. Президент Дональд Трамп признал, что впереди – "очень, очень болезненные дни". По последним оценкам, от 100 тысяч до 240 тысяч американцев могут умереть от вируса.
- В Польше на фоне пандемии коронавируса святили пасхальные корзины. В Украине праздник через неделю но, кажется, поляки показали неплохой пример, как можно и традиции соблюсти, и не нарушать правила карантина. В Польше люди вышли из дома и расположились на улице, сохраняя необходимую дистанцию и не нарушая запретов. А священник проехал в автомобиле мимо людей и окропил корзины святой водой.
- Россиян в соцсетях буквально взорвала серия фото и видео с длиннющими очередями со "скорыми" в Москве и ее пригородах. У людей было лишь одно объяснение: эпидемия коронавируса, появилось много новых больных.
- Государственный департамент США организует специальный чартерный рейс для американцев, которые хотят вернуться домой из Украины.
- В Москве ввели пропускной режим. Теперь въезжать в российскую столицу можно только по электронным пропускам. Так решили власти города.
Исследования коронавируса
- Инфекционист Екатерина Булавинова, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, рассказала об отсутствии доказательств, что вакцинация БЦЖ помогает при коронавирусной инфекции.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какое вознаграждение от государства получит украинский ученый, если сможет изобрести вакцину от коронавируса. По его словам, это будет сумма минимум в один миллион долларов.
Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала
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