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      Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 12 апреля / globallookpress.com

      В Вербное воскресенье украинцы смотрят богослужения онлайн, однако есть те, кто пришел в церковь, несмотря на карантин. Минздрав обнародовал рекомендации по проведению похорон во время эпидемии коронавируса. Впервые в истории США на территории всей страны объявили режим катастрофы. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 12 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 2777 случаев COVID-19 (из них 266 – за последние сутки). 83 человека умерли от коронавируса, 89 – выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 174 случая;
      • Волынская область – 71 случай;
      • Днепропетровская область – 58 случаев;
      • Донецкая область – 11 случаев;
      • Житомирская область – 74 случая;
      • Закарпатская область – 82 случая;
      • Запорожская область – 83 случая;
      • Ивано-Франковская область 291 случай;
      • Кировоградская область – 118 случаев;
      • город Киев 416 случаев;
      • Киевская область – 159 случаев;
      • Львовская область – 111 случаев;
      • Луганская область – 3 случая;
      • Николаевская область – 2 случая;
      • Одесская область – 63 случая;
      • Полтавская область – 25 случаев;
      • Ровненская область – 119 случаев;
      • Сумская область – 73 случая;
      • Тернопольская область – 243 случая;
      • Харьковская область – 11 случаев;
      • Херсонская область – 31 случай;
      • Хмельницкая область – 19 случаев;
      • Черновицкая область – 432 случая;
      • Черкасская область – 99 случаев;
      • Черниговская область – 9 случаев.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • В Ровно священник Украинской православной церкви Московского патриархата провел массовое освящение вербы. Случилось это еще вечером 11 апреля. Прихожан пришло немало, среди них было много людей пенсионного возраста. Тем временем в Черновцах на церковную службу в храм тоже пришли десятки людей.
      • В Украине уже провели более 30 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19. Однако это не означает, что столько же граждан проверили на наличие в организме коронавирусной инфекции.
      • Количество смертей от коронавируса в Украине увеличилось до 83, а больных – 2777 человек. Но люди умирают по множеству других причин, поэтому нужно соблюдать правила проведения похорон, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.
      • В Кривом Роге из-за больной коронавирусом женщины изолировали более 100 человек. Дело в том, что женщине сначала поставили диагноз ОРВИ и лечили как обычную пациентку в больнице.
      • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантинные меры, которые ввели в Украине, ввели преждевременно. Однако это позволило предотвратить увеличение количества больных COVID-19, которые могут заболеть одновременно. Сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой.

      Интересно Какие будут первые ослабление карантина в Украине: ответ Ляшко

      Новости о коронавирусе в мире за 12 апреля

      Главное про коронавирус в мире

      В мире подтверждено 1 792 782 случая COVID-19. 109 785 человек умерли от коронавируса, 411 515 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (533 115), Испания (166 019), Италия (152 271), Франция (129 654) и Германия (125 452).

      • По состоянию на утро 12 апреля жертвами коронавируса в США стали уже 20 580 человек. Впервые в истории США на территории всей страны ввели режим major disaster – крупнейшего бедствия или катастрофы. Президент Дональд Трамп признал, что впереди – "очень, очень болезненные дни". По последним оценкам, от 100 тысяч до 240 тысяч американцев могут умереть от вируса.
      • В Польше на фоне пандемии коронавируса святили пасхальные корзины. В Украине праздник через неделю но, кажется, поляки показали неплохой пример, как можно и традиции соблюсти, и не нарушать правила карантина. В Польше люди вышли из дома и расположились на улице, сохраняя необходимую дистанцию и не нарушая запретов. А священник проехал в автомобиле мимо людей и окропил корзины святой водой.
      • Россиян в соцсетях буквально взорвала серия фото и видео с длиннющими очередями со "скорыми" в Москве и ее пригородах. У людей было лишь одно объяснение: эпидемия коронавируса, появилось много новых больных.
      • Государственный департамент США организует специальный чартерный рейс для американцев, которые хотят вернуться домой из Украины.
      • В Москве ввели пропускной режим. Теперь въезжать в российскую столицу можно только по электронным пропускам. Так решили власти города.

      Исследования коронавируса

      • Инфекционист Екатерина Булавинова, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, рассказала об отсутствии доказательств, что вакцинация БЦЖ помогает при коронавирусной инфекции.
      • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какое вознаграждение от государства получит украинский ученый, если сможет изобрести вакцину от коронавируса. По его словам, это будет сумма минимум в один миллион долларов.

      Чим відрізняється карантин від самоізоляції
      Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала

       
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Пасха Религия Эпидемия Дональд Трамп Вакцинация Ровно УПЦ МП Виктор Ляшко
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