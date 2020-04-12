Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США

В Вербное воскресенье украинцы смотрят богослужения онлайн, однако есть те, кто пришел в церковь, несмотря на карантин. Минздрав обнародовал рекомендации по проведению похорон во время эпидемии коронавируса. Впервые в истории США на территории всей страны объявили режим катастрофы. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 апреля.