Новини про коронавірус 12 квітня: Вербна неділя в умовах карантину, режим катастрофи у США

У Вербну неділю українці дивляться богослужіння онлайн, однак є ті, хто прийшли до церкви, попри карантин. МОЗ оприлюднили рекомендації щодо проведення похоронів під час епідемії коронавірусу. Вперше в історії США на території усієї країни проголосили режим катастрофи. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 квітня.