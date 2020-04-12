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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Новини про коронавірус 12 квітня: Вербна неділя в умовах карантину, режим катастрофи у США

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 12 квітня / globallookpress.com

      У Вербну неділю українці дивляться богослужіння онлайн, однак є ті, хто прийшли до церкви, попри карантин. МОЗ оприлюднили рекомендації щодо проведення похоронів під час епідемії коронавірусу. Вперше в історії США на території усієї країни проголосили режим катастрофи. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 12 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 2777 випадків COVID-19 (з них 266 – за останню добу). 83 людини померли від коронавірусу, 89 – одужали.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область — 174 випадки;
      • Волинська область — 71 випадок;
      • Дніпропетровська область — 58 випадків;
      • Донецька область — 11 випадків;
      • Житомирська область — 74 випадки;
      • Закарпатська область — 82 випадки;
      • Запорізька область — 83 випадки;
      • Івано-Франківська область — 291 випадок;
      • Кіровоградська область — 118 випадків;
      • місто Київ — 416 випадків;
      • Київська область — 159 випадків;
      • Львівська область — 111 випадків;
      • Луганська область — 3 випадки;
      • Миколаївська область — 2 випадки;
      • Одеська область — 63 випадки;
      • Полтавська область — 25 випадків;
      • Рівненська область — 119 випадків;
      • Сумська область — 73 випадки;
      • Тернопільська область — 243 випадки;
      • Харківська область — 11 випадків;
      • Херсонська область — 31 випадок;
      • Хмельницька область — 19 випадків;
      • Чернівецька область — 432 випадки;
      • Черкаська область — 99 випадків;
      • Чернігівська область — 9 випадків.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • У Рівному священник Української православної церкви Московського патріархату провів масове освячення вербових галузок. Трапилося це ще надвечір 11 квітня. Парафіян прийшло чимало, серед них було багато людей пенсійного віку. Тим часом у Чернівцях на церковну службу під храм теж прийшли десятки людей.
      • В Україні вже провели понад 30 тисяч ПЛР-тестувань на COVID-19. Однак, це не означає, що стільки ж громадян перевірили на наявність в організмі коронавірусної інфекції.
      • Кількість смертей від коронавірусу в Україні збільшилась до 83, а хворих – 2777 людей. Але люди помирають з безлічі інших причин, тому потрібно дотримуватись правил проведення похоронів, аби забезпечити безпеку собі та близьким.
      • У Кривому Розі через хвору на коронавірус жінку ізолювали понад 100 людей. Річ у тім, що жінці спочатку поставили діагноз ГРВІ та лікували як звичайну пацієнтку у лікарні.
      • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи, які запровадили в Україні, ввели передчасно. Однак це дозволило запобігти збільшенню кількості хворих на COVID-19, які можуть захворіти одночасно. Наразі система охорони здоров'я наразі справляється з навантаженням.

      Цікаво Які будуть перші послаблення карантину в Україні: відповідь Ляшка

      Новини про коронавірус у світі за 12 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      У світі підтверджено 1 792 782 випадки COVID-19. 109 785 людей померли від коронавірусу, 411 515 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (533 115), Іспанія (166 019), Італія (152 271), Франція (129 654) та Німеччина (125 452).

      • Станом на ранок 12 квітня жертвами коронавірусу у США стали вже 20 580 людей. Вперше в історії США на території усієї країни проголосили режим major disaster – найбільшого лиха або катастрофи. Президент Дональд Трамп визнав, що попереду – "дуже, дуже болючі дні". За останніми оцінками, від 100 тисяч до 240 тисяч американців можуть померти від вірусу.
      • У Польщі на тлі пандемії коронавірусу святили великодні кошики. В Україні свято через тиждень і, здається, поляки показали непоганий приклад, як можна і традицій дотриматися, і не порушувати правила карантину. У Польщі люди вийшли з домівок та розташувалися на вулиці, зберігаючи необхідну дистанцію та не порушуючи заборон. А священник проїхав в автомобілі попри людей та покропив кошики святою водою.
      • Росіян у соцмережах буквально підірвала серія фото та відео з довжелезними чергами зі "швидкими" у Москві та її передмістях. У людей було лише одне пояснення: епідемія коронавірусу, з'явилося багато нових хворих.
      • Державний департамент США організовує спеціальний чартерний рейс для американців, які хочуть повернутися додому з України.
      • У Москві запровадили пропускний режим. Тепер в'їжджати до російської столиці можна лише за електронними перепустками. Так вирішила влада міста.

      Дослідження коронавірусу

      Чим відрізняється карантин від самоізоляції
      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

       
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Великдень Релігія Епідемія Дональд Трамп Вакцинація Рівне УПЦ МП Віктор Ляшко
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