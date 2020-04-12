Новини про коронавірус 12 квітня: Вербна неділя в умовах карантину, режим катастрофи у США
У Вербну неділю українці дивляться богослужіння онлайн, однак є ті, хто прийшли до церкви, попри карантин. МОЗ оприлюднили рекомендації щодо проведення похоронів під час епідемії коронавірусу. Вперше в історії США на території усієї країни проголосили режим катастрофи. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 12 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 2777 випадків COVID-19 (з них 266 – за останню добу). 83 людини померли від коронавірусу, 89 – одужали.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 174 випадки;
- Волинська область — 71 випадок;
- Дніпропетровська область — 58 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 74 випадки;
- Закарпатська область — 82 випадки;
- Запорізька область — 83 випадки;
- Івано-Франківська область — 291 випадок;
- Кіровоградська область — 118 випадків;
- місто Київ — 416 випадків;
- Київська область — 159 випадків;
- Львівська область — 111 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 2 випадки;
- Одеська область — 63 випадки;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 119 випадків;
- Сумська область — 73 випадки;
- Тернопільська область — 243 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 19 випадків;
- Чернівецька область — 432 випадки;
- Черкаська область — 99 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Головні новини про коронавірус в Україні
- У Рівному священник Української православної церкви Московського патріархату провів масове освячення вербових галузок. Трапилося це ще надвечір 11 квітня. Парафіян прийшло чимало, серед них було багато людей пенсійного віку. Тим часом у Чернівцях на церковну службу під храм теж прийшли десятки людей.
- В Україні вже провели понад 30 тисяч ПЛР-тестувань на COVID-19. Однак, це не означає, що стільки ж громадян перевірили на наявність в організмі коронавірусної інфекції.
- Кількість смертей від коронавірусу в Україні збільшилась до 83, а хворих – 2777 людей. Але люди помирають з безлічі інших причин, тому потрібно дотримуватись правил проведення похоронів, аби забезпечити безпеку собі та близьким.
- У Кривому Розі через хвору на коронавірус жінку ізолювали понад 100 людей. Річ у тім, що жінці спочатку поставили діагноз ГРВІ та лікували як звичайну пацієнтку у лікарні.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи, які запровадили в Україні, ввели передчасно. Однак це дозволило запобігти збільшенню кількості хворих на COVID-19, які можуть захворіти одночасно. Наразі система охорони здоров'я наразі справляється з навантаженням.
Цікаво Які будуть перші послаблення карантину в Україні: відповідь Ляшка
- Мер столиці України Віталій Кличко назвав статистику тривожною. За добу кількість хворих, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася на 20 нових випадків.
- На Львівщині виявили 5 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих – 111.
- За оцінкою МОЗ, на коронавірус захворіє не більше як 2% населення. Це є оптимістичним сценарієм розвитку подій, адже саме при 2% інфікованого населення система охорони здоров'я безболісно впорається з кількістю хворих.
- У Києві помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій від коронавірусу COVID-19.
Новини про коронавірус у світі за 12 квітня
Головне про коронавірус у світі
У світі підтверджено 1 792 782 випадки COVID-19. 109 785 людей померли від коронавірусу, 411 515 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (533 115), Іспанія (166 019), Італія (152 271), Франція (129 654) та Німеччина (125 452).
- Станом на ранок 12 квітня жертвами коронавірусу у США стали вже 20 580 людей. Вперше в історії США на території усієї країни проголосили режим major disaster – найбільшого лиха або катастрофи. Президент Дональд Трамп визнав, що попереду – "дуже, дуже болючі дні". За останніми оцінками, від 100 тисяч до 240 тисяч американців можуть померти від вірусу.
- У Польщі на тлі пандемії коронавірусу святили великодні кошики. В Україні свято через тиждень і, здається, поляки показали непоганий приклад, як можна і традицій дотриматися, і не порушувати правила карантину. У Польщі люди вийшли з домівок та розташувалися на вулиці, зберігаючи необхідну дистанцію та не порушуючи заборон. А священник проїхав в автомобілі попри людей та покропив кошики святою водою.
- Росіян у соцмережах буквально підірвала серія фото та відео з довжелезними чергами зі "швидкими" у Москві та її передмістях. У людей було лише одне пояснення: епідемія коронавірусу, з'явилося багато нових хворих.
- Державний департамент США організовує спеціальний чартерний рейс для американців, які хочуть повернутися додому з України.
- У Москві запровадили пропускний режим. Тепер в'їжджати до російської столиці можна лише за електронними перепустками. Так вирішила влада міста.
Дослідження коронавірусу
- Інфекціоніст Катерина Булавінова, медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, розповіла про відсутність доказів, що вакцинація БЦЖ допомагає при коронавірусній інфекції.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, яку винагороду від держави отримає український науковець, якщо зможе винайти вакцину від коронавірусу. За його словами, це буде сума у щонайменше один мільйон доларів.
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
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