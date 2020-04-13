16:09
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ

      Новини про коронавірус 13 квітня: лавру закрили на карантин, Рада прийняла зміни до бюджету

      - Читать новость на русском
      Новини про коронавірус в Україні та світі 13 квітня / slovoidilo.ua

      Рада ухвалила зміни до держбюджету через пандемію коронавірусу. Майже 100 людей інфіковані коронавірусом у Києво-Печерській лаврі. Іспанія послаблює карантин попри високу кількість хворих. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 13 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 3 102 випадки COVID-19 (з них 325 – за останню добу). 93 людини померли від коронавірусу, 97 – одужали.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Київ — 495 випадків (9 смертей);
      • Чернівецька область — 462 випадки (8 смертей);
      • Івано-Франківська область — 300 випадків (24 смерті);
      • Тернопільська область — 273 випадки (5 смертей);
      • Київська область — 216 випадків (5 смертей);
      • Вінницька область — 194 випадки;
      • Кіровоградська область — 142 випадки (7 смертей);
      • Рівненська область — 125 випадків (7 смертей);
      • Львівська область — 124 випадки (5 смертей);
      • Черкаська область — 102 випадки (2 смерті);
      • Житомирська область — 94 випадки (3 смерті);
      • Закарпатська область — 92 випадки (4 смерті);
      • Запорізька область — 85 випадків (1 смерть);
      • Волинська область — 78 випадків (3 смерті);
      • Сумська область — 74 випадки (4 смерті);
      • Одеська область — 69 випадків (1 смерть);
      • Дніпропетровська область — 60 випадків;
      • Херсонська область — 31 випадок (1 смерть);
      • Полтавська область — 25 випадків;
      • Хмельницька область — 22 випадки (2 смерті);
      • Донецька область — 11 випадків (1 смерть);
      • Харківська область — 11 випадків;
      • Чернігівська область — 9 випадків (1 смерть);
      • Миколаївська область — 5 випадків;
      • Луганська область — 3 випадки.
      • За кордоном від коронавірусу лікується 171 українець. 24 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
      • У Збройних силах України підтвердили 19 випадків захворювання. Одна людина померла, одна – одужала.

      Важливо Пік коронавірусу в Україні припаде на 17 квітня, – Ляшко

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • У Києво-Печерській лаврі вже понад 90 випадків COVID-19, лише за останню добу виявили 63 нові випадки. Храм закривають на карантин. Напередодні помер 74-річний монах Києво-Печерської лаври ахімандрит Нектарій, однак у лаврі замовчують інформацію про коронавірус у нього.
      • Поліція оштрафувала вже трьох священників за порушення карантину під час Вербної неділі. У цей день в деяких церквах були натовпи людей попри заборони. Ще щодо 12 випадків поліція наразі вивчає матеріали. А ми зі свого боку можемо лише порадити залишатися на Великдень вдома і подивитися трансляцію богослужіння. Церкви зробили для цього всі умови. Не будьте, як ця пані в Чернівцях, яка прийшла до церкви і брутально облаяла поліцейських. Бог у серці, а не в церкві.
      • У нардепа Сергія Вельможного виявили двосторонню пневмонію. У депутата раніше були симптоми коронавірусу, і він контактував із Сергієм Шаховим, в якого підтвердили COVID-19. У сина депутата також виявили коронавірус. Однак обидва тести на COVID-19 показали у Вельможного негативний результат і його виписали з лікарні. Тому депутат вважає, що його тестування було недостовірним.
      • Депутати внесли зміни до держбюджету-2020 через пандемію коронавірусу. Доходи зменшили на 11%. У бюджеті заклали прогноз курсу долара на рівні 29,5 гривні (раніше було 27 гривень за долар). Скоротять витрати на пільги і субсидії, розвиток спорту, місцеві вибори, перепис населення тощо – ці гроші спрямують в інші сфери, які потребують наповнення внаслідок спалаху коронавірусу і карантину. Одразу після карантину уряд планує повторно розглянути зміни до бюджету.
      • Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує "бум зростання економіки" після карантину. Щоправда, чітких аргументів він не навів.

      Актуально Які маски краще: порівняльне відео

      маска і респіратор що захищає від коронавірусу
      Яка різниця між маскою і респіратором / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 13 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 1 865 015 випадків COVID-19. 115 138 людей померли від коронавірусу, 433 915 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (560 433), Іспанія (169 496), Італія (156 363), Франція (132 591) та Німеччина (127 854).
      • В Італії за останню добу найнижчий показник смертності від коронавірусу від 19 березня. Упродовж доби померла 431 людина. Влада країни вирішила продовжити всі карантинні заходи. 
      • Попри величезну кількість хворих Іспанія послаблює карантин вже з 13 квітня. Режим самоізоляції для більшості населення продовжується. Однак людям, які не мають можливості працювати дистанційно, дозволять виходити на роботу. Перукарі зможуть відвідувати клієнтів вдома.
      • Натомість у Франції бояться другої хвилі епідемії через поспішне зняття обмежень, тому карантин продовжують щонайменше до 10 травня. Звичайне життя, ймовірно відновиться аж у вересні. 

      Дослідження коронавірусу

      • Людство не подолає коронавірус, поки не винайдуть вакцини проти COVID-19. У ВООЗ стверджують, що коронавірус зникне лише тоді, коли рівень вакцинації буде високим.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Карантин в Україні 2020
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:01 Чому не можна спалювати суху траву: наслідки і покарання
      Анна Запотоцька
      сьогодні , 15:33 Вибори мера Києва 2020: експерт дав прогноз щодо кандидатів
      Інна Жолобович