Новини про коронавірус 13 квітня: лавру закрили на карантин, Рада прийняла зміни до бюджету
Рада ухвалила зміни до держбюджету через пандемію коронавірусу. Майже 100 людей інфіковані коронавірусом у Києво-Печерській лаврі. Іспанія послаблює карантин попри високу кількість хворих. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 13 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 3 102 випадки COVID-19 (з них 325 – за останню добу). 93 людини померли від коронавірусу, 97 – одужали.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Київ — 495 випадків (9 смертей);
- Чернівецька область — 462 випадки (8 смертей);
- Івано-Франківська область — 300 випадків (24 смерті);
- Тернопільська область — 273 випадки (5 смертей);
- Київська область — 216 випадків (5 смертей);
- Вінницька область — 194 випадки;
- Кіровоградська область — 142 випадки (7 смертей);
- Рівненська область — 125 випадків (7 смертей);
- Львівська область — 124 випадки (5 смертей);
- Черкаська область — 102 випадки (2 смерті);
- Житомирська область — 94 випадки (3 смерті);
- Закарпатська область — 92 випадки (4 смерті);
- Запорізька область — 85 випадків (1 смерть);
- Волинська область — 78 випадків (3 смерті);
- Сумська область — 74 випадки (4 смерті);
- Одеська область — 69 випадків (1 смерть);
- Дніпропетровська область — 60 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок (1 смерть);
- Полтавська область — 25 випадків;
- Хмельницька область — 22 випадки (2 смерті);
- Донецька область — 11 випадків (1 смерть);
- Харківська область — 11 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків (1 смерть);
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Луганська область — 3 випадки.
- За кордоном від коронавірусу лікується 171 українець. 24 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
- У Збройних силах України підтвердили 19 випадків захворювання. Одна людина померла, одна – одужала.
Важливо Пік коронавірусу в Україні припаде на 17 квітня, – Ляшко
Головні новини про коронавірус в Україні
- У Києво-Печерській лаврі вже понад 90 випадків COVID-19, лише за останню добу виявили 63 нові випадки. Храм закривають на карантин. Напередодні помер 74-річний монах Києво-Печерської лаври ахімандрит Нектарій, однак у лаврі замовчують інформацію про коронавірус у нього.
- Поліція оштрафувала вже трьох священників за порушення карантину під час Вербної неділі. У цей день в деяких церквах були натовпи людей попри заборони. Ще щодо 12 випадків поліція наразі вивчає матеріали. А ми зі свого боку можемо лише порадити залишатися на Великдень вдома і подивитися трансляцію богослужіння. Церкви зробили для цього всі умови. Не будьте, як ця пані в Чернівцях, яка прийшла до церкви і брутально облаяла поліцейських. Бог у серці, а не в церкві.
- У нардепа Сергія Вельможного виявили двосторонню пневмонію. У депутата раніше були симптоми коронавірусу, і він контактував із Сергієм Шаховим, в якого підтвердили COVID-19. У сина депутата також виявили коронавірус. Однак обидва тести на COVID-19 показали у Вельможного негативний результат і його виписали з лікарні. Тому депутат вважає, що його тестування було недостовірним.
- Депутати внесли зміни до держбюджету-2020 через пандемію коронавірусу. Доходи зменшили на 11%. У бюджеті заклали прогноз курсу долара на рівні 29,5 гривні (раніше було 27 гривень за долар). Скоротять витрати на пільги і субсидії, розвиток спорту, місцеві вибори, перепис населення тощо – ці гроші спрямують в інші сфери, які потребують наповнення внаслідок спалаху коронавірусу і карантину. Одразу після карантину уряд планує повторно розглянути зміни до бюджету.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує "бум зростання економіки" після карантину. Щоправда, чітких аргументів він не навів.
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Новини про коронавірус у світі за 13 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 1 865 015 випадків COVID-19. 115 138 людей померли від коронавірусу, 433 915 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (560 433), Іспанія (169 496), Італія (156 363), Франція (132 591) та Німеччина (127 854).
- У Китаї за добу виявили майже 100 нових випадків. 97 з них – у людей які прибули з-за кордону.
- В Італії за останню добу найнижчий показник смертності від коронавірусу від 19 березня. Упродовж доби померла 431 людина. Влада країни вирішила продовжити всі карантинні заходи.
- Попри величезну кількість хворих Іспанія послаблює карантин вже з 13 квітня. Режим самоізоляції для більшості населення продовжується. Однак людям, які не мають можливості працювати дистанційно, дозволять виходити на роботу. Перукарі зможуть відвідувати клієнтів вдома.
- Натомість у Франції бояться другої хвилі епідемії через поспішне зняття обмежень, тому карантин продовжують щонайменше до 10 травня. Звичайне життя, ймовірно відновиться аж у вересні.
- США у травні можуть "обережно" почати знімати карантинні обмеження – але дивитимуться по ситуації. Через спалах COVID-19 на американському військовому судні "Теодор Рузвельт" здійнявся скандал. Захворіло 550 військових, а це понад 10% екіпажу. Через це у відставку пішли капітан авіаносця і виконувач обов'язків міністра ВМС.
- У Німеччині кількість нових випадків коронавірусу знижується третій день поспіль. За останню добу – 2537 нових інфікованих.
Дослідження коронавірусу
- Коронавірус спровокував зростання залежності від смартфонів. Час, проведений за екраном ґаджета, збільшився на 20%.
- Людство не подолає коронавірус, поки не винайдуть вакцини проти COVID-19. У ВООЗ стверджують, що коронавірус зникне лише тоді, коли рівень вакцинації буде високим.
- Пік коронавірусу у світі може настати через 2 тижні, якщо ситуація розвиватиметься такими ж темпами, стверджує китайський епідеміолог Чжун Наньшань. Китайські вчені також прогнозують другу хвилю епідемії у листопаді, коли знизиться температура повітря.
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