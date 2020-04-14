На Буковині шаленими темпами росте число хворих на COVID-19: тут посилюють карантин на Великдень

Станом на 13 квітня у Чернівецькій області офіційно підтвердили 84 нових випадки зараження коронавірусом. 54 із заражених – це жителі обласного центру. Загальна чисельність інфікованих на Буковині становить 546 осіб. Через таку ситуація тут знову посилять карантин. Обмеження діятимуть упродовж Великодніх свят.

Як у фейсбуці наголосив голова Чернівецької ОДА Володимир Осачук, за останній тиждень число хворих зросло на 300 осіб.

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Він пояснив, що захворіли здебільшого люди, які не прибули з-за кордону, а заразилися тут, вдома. Сталося це приблизно 2 – 3 тижні тому, оскільки саме стільки часу триває інкубаційний період.

Ті три тижні, коли гарно сяяло весняне сонце та масово люди пішли відпочивати, ще не усвідомлюючи великої небезпеки внутрішнього поширення хвороби територією області. В результаті сьогодні ми знову маємо дуже вражаючу цифру встановлених фактів інфікування,

– зауважив голова Чернівецької ОДА.

Щодо зростання кількості заражених чиновник навів дані: тиждень тому в Чернівцях підтвердили 5 випадків за добу, а сьогодні – вже 54 випадки. А загальна кількість інфікованих чернівчан сягнула вже майже 150 осіб.

"Якщо в області 546 людей вже захворіли, то яка опція та скільки людей ще можуть інфікуватися, якщо ми не будемо дотримувати карантинних обмежень. У наших із вами руках – інструмент збереження здоров'я або злочинний інструмент зараження інших і все більшої кількості буковинців", – наголосив Сергій Осачук.

Тому він попросив людей залишатися вдома. Крім того, в області другі вихідні поспіль діятиме особливий режим обмежувальних заходів. Розпочнеться він о 13:00 у суботу, 18 квітня, і триватиме до 6:00 вівторка, 21 квітня. Відповідні рішення ухвалили на засіданнях обласної та державної комісій з надзвичайних ситуацій.

Що передбачає посилення карантину у Чернівецькій області:

людям заборонено виходити на вулицю;

посилено обмеження щодо пересування та перебування людей у громадських місцях;

не працюватимуть продуктові магазини;

заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.

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Голова Чернівецької ОДА Володимир Осачук про ситуацію з коронавірусом: дивіться відео

Ситуація з коронавірусом у Чернівцях: коротко

Згідно з даними МОЗ, станом на 13 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 102 особи, 93 людини померли: 47 чоловіків і 46 жінок. Натомість 97 пацієнтів одужали.