Коронавірус у Білорусі: у Мінську утворилася черга зі "швидких" – фото і відео

У Білорусі триває спалах коронавірусу. Станом на 13 квітня у країні зафіксували 2 919 випадків інфікування та 29 смертей, спричинених ускладненнями COVID-19. Ситуація, схоже, серйозна: у Мінську помітили чергу зі "швидких".

Фото та відео великої кількості "швидких" оприлюднили у соцмережах. Зокрема, телеграм-канал "Білорусь головного мозку" поширив кадри, на яких видно велике скупчення таких автомобілів.

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Зокрема, черга вишикувалася під 5-ю міською клінічною лікарнею, що на вулиці Філатова в Мінську.



Черга зі "швидких" у Мінську / Фото телеграм-каналу "Білорусь головного мозку"

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