Коронавірус у Білорусі: у Мінську утворилася черга зі "швидких" – фото і відео
У Білорусі триває спалах коронавірусу. Станом на 13 квітня у країні зафіксували 2 919 випадків інфікування та 29 смертей, спричинених ускладненнями COVID-19. Ситуація, схоже, серйозна: у Мінську помітили чергу зі "швидких".
Фото та відео великої кількості "швидких" оприлюднили у соцмережах. Зокрема, телеграм-канал "Білорусь головного мозку" поширив кадри, на яких видно велике скупчення таких автомобілів.
Раніше таку чергу бачили у Росії Довжелезні черги зі "швидких" у Москві
Зокрема, черга вишикувалася під 5-ю міською клінічною лікарнею, що на вулиці Філатова в Мінську.
Черга зі "швидких" у Мінську / Фото телеграм-каналу "Білорусь головного мозку"
До теми Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу кількість померлих та заражених зросла
Яка ситуація з коронавірусом у Білорусі:
- Там розпочався спалах COVID-19. Станом на 13 квітня там фіксують понад 2 тисячі випадків захворювання, кількість смертей зросла майже до трьох десятків.
- Водночас, ці дані можуть бути занижені: президент Білорусі Олександр Лукашенко довгий час серйозно не сприймав загрозу COVID-19.
- У Білорусі також не введені суворі карантинні обмеження. Деякі почали вводити лише після 7 квітня у Мінську.
- Зокрема, підприємствам і організаціям заборонено допускати до роботи працівників з ознаками простудних захворювань, наради та семінари повинні проводитися з використанням аудіо- та відеоконференцій. Відрядження скасовуються.
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