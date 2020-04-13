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      Коронавірус у Білорусі: у Мінську утворилася черга зі "швидких" – фото і відео

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      У Мінську утворилася черга зі "швидких" / Ілюстративне фото

      У Білорусі триває спалах коронавірусу. Станом на 13 квітня у країні зафіксували 2 919 випадків інфікування та 29 смертей, спричинених ускладненнями COVID-19. Ситуація, схоже, серйозна: у Мінську помітили чергу зі "швидких".

      Фото та відео великої кількості "швидких" оприлюднили у соцмережах. Зокрема, телеграм-канал "Білорусь головного мозку" поширив кадри, на яких видно велике скупчення таких автомобілів.

      Раніше таку чергу бачили у Росії Довжелезні черги зі "швидких" у Москві

      Зокрема, черга вишикувалася під 5-ю міською клінічною лікарнею, що на вулиці Філатова в Мінську.


      Черга зі "швидких" у Мінську / Фото телеграм-каналу "Білорусь головного мозку"

      До теми Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу кількість померлих та заражених зросла

      Яка ситуація з коронавірусом у Білорусі:

      • Там розпочався спалах COVID-19. Станом на 13 квітня там фіксують понад 2 тисячі випадків захворювання, кількість смертей зросла майже до трьох десятків.
      • Водночас, ці дані можуть бути занижені: президент Білорусі Олександр Лукашенко довгий час серйозно не сприймав загрозу COVID-19.
      • У Білорусі також не введені суворі карантинні обмеження. Деякі почали вводити лише після 7 квітня у Мінську.
      • Зокрема, підприємствам і організаціям заборонено допускати до роботи працівників з ознаками простудних захворювань, наради та семінари повинні проводитися з використанням аудіо- та відеоконференцій. Відрядження скасовуються.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини Білорусі
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