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      Довжелезні черги зі "швидких" у Москві: люди бідкаються, медики розводять руками, влада мовчить

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      Скандал у Росії з довгими чергами зі "швидких" / Колаж 24 каналу

      Росіян у соцмережах буквально підірвала серія фото та відео з довжелезними чергами зі "швидкими" у Москві та її передмістях. У людей було лише одне пояснення: епідемія коронавірусу, з'явилося багато нових хворих.

      Черга зі "швидких" у Москві та Підмосков'ї: що сталося

      Низка фото та відео з чергами зі "швидких" з'явилися у мережі у п'ятницю, 10 квітня.

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      Пікантності ситуації додавало те, що більшість відео публікували у соцмережах, власне, працівники цих "швидких", які стояли у чергах. 

      Сьогодні працюю на "швидкій" у нічну зміну. З Мітіно (район Москви – 24 канал) везли пацієнта в лікарню у Новогорськ (район міста Хімки Московської області – 24 канал). Мабуть, у Москві немає куди. Я ще такого не бачив за шість років! Стоїмо в черзі,
      – написав, наприклад, медик Олег Пихтін.

      Звісно, не тільки лікарі публікували записи – є й відео та фото від свідків, звичайних мешканців Москви. Що цікаво, судячи з відео й фото, черга під лікарнею стояла і в світлий час доби, і в темний.


      Публікація із закритої групи у фейсбуці / Скриншот

      Москвичка Надія Зубакова оприлюднила відео, яке передав їй друг, який працює на "швидкій". У записі чоловік розповідає, як медики їхали до "госпіталю ветеранів" але прилеглі до медичної установи вулиці були забиті такими ж автомобілями "швидкої".

      Оце так, на дві вулиці черги! Це ми тепер до вечора без обіду простоїмо тут,
      – каже автор відео.

      Згодом у мережі спробували "заспокоїти" людей: мовляв, це ніякий не коронавірус, просто "швидкі" закінчили зміну і стоять у черзі на дезинфекцію. Такі пояснення москвичі, м'яко кажучи, висміювали.

      Чи є офіційні коментарі з приводу ситуації з чергою зі "швидких"

      Так, офіційний коментар є. У суботу, 11 квітня, ситуацію офіційно прокоментували в оперативному штабі Москви, про що написали, наприклад, у "Комсомольській правді".

      У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією потік пацієнтів в останні дні дійсно збільшився. Усіх пацієнтів розмістять у стаціонарі, вони отримають необхідну медичну допомогу,
      – сказали в оперштабі столиці РФ.

      Прикро, але влада так і не відповіла на запитання, з якою швидкістю приймають хворих до лікарень (адже "швидка" просто так людей не привозить).

      Тож, якщо описати усю ситуацію простими словами: люди бідкаються, медики розводять руками, а влада – знизує плечима.

      Коронавірус у Росії станом на 12 квітня зафіксовано у 13 584 людей. Офіційно повідомили лише про 106 смертей, натомість одужали – аж 1045 росіян.


      Як відрізнити коронавірус від інших схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Медицина Москва Новини Росії Здоров'я Коронавірус COVID-19
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