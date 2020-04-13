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      Новости о коронавирусе 13 апреля: Лавру закрыли на карантин, Рада приняла изменения в бюджет

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 13 апреля / slovoidilo.ua

      Рада приняла изменения в госбюджет из-за пандемии коронавируса. Почти 100 человек инфицированы коронавирусом в Киево-Печерской лавре. Испания ослабляет карантин, несмотря на высокое количество больных. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 13 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 3 102 случая COVID-19 (из них 325 – за последние сутки). 93 человека умерли от коронавируса, 97 – выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Киев – 495 случаев (9 смертей);
      • Черновицкая область – 462 случая (8 смертей);
      • Ивано-Франковская область – 300 случаев (24 смерти);
      • Тернопольская область – 273 случая (5 смертей);
      • Киевская область – 216 случаев (5 смертей);
      • Винницкая область – 194 случая;
      • Кировоградская область – 142 случая (7 смертей);
      • Ровненская область – 125 случаев (7 смертей);
      • Львовская область – 124 случая (5 смертей);
      • Черкасская область – 102 случая (2 смерти);
      • Житомирская область – 94 случая (3 смерти);
      • Закарпатская область – 92 случая (4 смерти);
      • Запорожская область – 85 случаев (1 смерть);
      • Волынская область – 78 случаев (3 смерти);
      • Сумская область – 74 случая (4 смерти);
      • Одесская область – 69 случаев (1 смерть);
      • Днепропетровская область – 60 случаев;
      • Херсонская область – 31 случай (1 смерть);
      • Полтавская область – 25 случаев;
      • Хмельницкая область – 22 случая (2 смерти);
      • Донецкая область – 11 случаев (1 смерть);
      • Харьковская область – 11 случаев;
      • Черниговская область – 9 случаев (1 смерть);
      • Николаевская область – 5 случаев;
      • Луганская область – 3 случая.
      • За границей от коронавируса лечится 171 украинец. 24 наших граждан выздоровели, шестеро, к сожалению, умерли.
      • В Вооруженных силах Украины подтвердили 19 случаев заболевания. Один человек умер, один – выздоровел.

      Важно Пик коронавируса в Украине придется на 17 апреля, – Ляшко

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • В Киево-Печерской лавре уже более 90 случаев COVID-19, только за последние сутки выявили 63 новых случая. Храм закрывают на карантин. Накануне умер 74-летний монах Киево-Печерской лавры ахимандрит Нектарий, однако в Лавре умалчивают информацию о коронавирусе у него.
      • Полиция оштрафовала уже троих священников за нарушение карантина во время Вербного воскресенья. В этот день в некоторых церквях были толпы людей, несмотря на запреты. Еще по 12 случаям полиция сейчас изучает материалы. А мы со своей стороны можем лишь посоветовать оставаться на Пасху дома и посмотреть трансляцию богослужения. Церкви создали для этого все условия. Не будьте, как эта дама в Черновцах, которая пришла в церковь и грубо обругала полицейских. Бог в сердце, а не в церкви.
      • У нардепа Сергея Вельможного обнаружили двустороннюю пневмонию. У депутата ранее были симптомы коронавируса и он контактировал с Сергеем Шаховым, у которого подтвердили COVID-19. У сына депутата также обнаружили коронавирус. Однако оба теста на COVID-19 показали у Вельможного отрицательный результат и его выписали из больницы. Поэтому депутат считает, что его тестирование было недостоверным.
      • Депутаты внесли изменения в госбюджет-2020 из-за пандемии коронавируса. Доходы уменьшили на 11%. В бюджете заложили прогноз курса доллара на уровне 29,5 гривен (раньше было 27 гривен за доллар). Сократят расходы на льготы и субсидии, развитие спорта, местные выборы, перепись населения – эти деньги пойдут в другие сферы, которые требуют наполнения вследствие вспышки коронавируса и карантина. Сразу после карантина правительство планирует повторно рассмотреть изменения в бюджет
      • Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает "бум роста экономики" после карантина. Правда, четких аргументов он не привел.

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      Новости о коронавирусе в мире за 13 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 1 865 015 случаев COVID-19. 115 138 человек умерли от коронавируса, 433 915 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (560 433), Испания (169 496), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).
      • В Италии за последние сутки самый низкий показатель смертности от коронавируса с 19 марта. В течение суток умер 431 человек. Власти страны решили продолжить все карантинные мероприятия.
      • Несмотря на огромное количество больных Испания ослабляет карантин уже с 13 апреля. Режим самоизоляции для большинства населения продолжается. Однако людям, которые не имеют возможности работать дистанционно, позволят выходить на работу. Парикмахеры смогут посещать клиентов дома.
      • Зато во Франции боятся второй волны эпидемии из-за поспешного снятия ограничений, поэтому карантин продолжают минимум до 10 мая. Обычная жизнь, вероятно восстановится аж в сентябре.

      Исследование коронавируса

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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