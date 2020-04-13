Новости о коронавирусе 13 апреля: Лавру закрыли на карантин, Рада приняла изменения в бюджет
Рада приняла изменения в госбюджет из-за пандемии коронавируса. Почти 100 человек инфицированы коронавирусом в Киево-Печерской лавре. Испания ослабляет карантин, несмотря на высокое количество больных. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 13 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 3 102 случая COVID-19 (из них 325 – за последние сутки). 93 человека умерли от коронавируса, 97 – выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Киев – 495 случаев (9 смертей);
- Черновицкая область – 462 случая (8 смертей);
- Ивано-Франковская область – 300 случаев (24 смерти);
- Тернопольская область – 273 случая (5 смертей);
- Киевская область – 216 случаев (5 смертей);
- Винницкая область – 194 случая;
- Кировоградская область – 142 случая (7 смертей);
- Ровненская область – 125 случаев (7 смертей);
- Львовская область – 124 случая (5 смертей);
- Черкасская область – 102 случая (2 смерти);
- Житомирская область – 94 случая (3 смерти);
- Закарпатская область – 92 случая (4 смерти);
- Запорожская область – 85 случаев (1 смерть);
- Волынская область – 78 случаев (3 смерти);
- Сумская область – 74 случая (4 смерти);
- Одесская область – 69 случаев (1 смерть);
- Днепропетровская область – 60 случаев;
- Херсонская область – 31 случай (1 смерть);
- Полтавская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – 22 случая (2 смерти);
- Донецкая область – 11 случаев (1 смерть);
- Харьковская область – 11 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев (1 смерть);
- Николаевская область – 5 случаев;
- Луганская область – 3 случая.
- За границей от коронавируса лечится 171 украинец. 24 наших граждан выздоровели, шестеро, к сожалению, умерли.
- В Вооруженных силах Украины подтвердили 19 случаев заболевания. Один человек умер, один – выздоровел.
Важно Пик коронавируса в Украине придется на 17 апреля, – Ляшко
Главные новости о коронавирусе в Украине
- В Киево-Печерской лавре уже более 90 случаев COVID-19, только за последние сутки выявили 63 новых случая. Храм закрывают на карантин. Накануне умер 74-летний монах Киево-Печерской лавры ахимандрит Нектарий, однако в Лавре умалчивают информацию о коронавирусе у него.
- Полиция оштрафовала уже троих священников за нарушение карантина во время Вербного воскресенья. В этот день в некоторых церквях были толпы людей, несмотря на запреты. Еще по 12 случаям полиция сейчас изучает материалы. А мы со своей стороны можем лишь посоветовать оставаться на Пасху дома и посмотреть трансляцию богослужения. Церкви создали для этого все условия. Не будьте, как эта дама в Черновцах, которая пришла в церковь и грубо обругала полицейских. Бог в сердце, а не в церкви.
- У нардепа Сергея Вельможного обнаружили двустороннюю пневмонию. У депутата ранее были симптомы коронавируса и он контактировал с Сергеем Шаховым, у которого подтвердили COVID-19. У сына депутата также обнаружили коронавирус. Однако оба теста на COVID-19 показали у Вельможного отрицательный результат и его выписали из больницы. Поэтому депутат считает, что его тестирование было недостоверным.
- Депутаты внесли изменения в госбюджет-2020 из-за пандемии коронавируса. Доходы уменьшили на 11%. В бюджете заложили прогноз курса доллара на уровне 29,5 гривен (раньше было 27 гривен за доллар). Сократят расходы на льготы и субсидии, развитие спорта, местные выборы, перепись населения – эти деньги пойдут в другие сферы, которые требуют наполнения вследствие вспышки коронавируса и карантина. Сразу после карантина правительство планирует повторно рассмотреть изменения в бюджет
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает "бум роста экономики" после карантина. Правда, четких аргументов он не привел.
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Новости о коронавирусе в мире за 13 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 1 865 015 случаев COVID-19. 115 138 человек умерли от коронавируса, 433 915 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (560 433), Испания (169 496), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).
- В Китае за сутки выявили почти 100 новых случаев. 97 из них – у людей, прибывших из-за границы.
- В Италии за последние сутки самый низкий показатель смертности от коронавируса с 19 марта. В течение суток умер 431 человек. Власти страны решили продолжить все карантинные мероприятия.
- Несмотря на огромное количество больных Испания ослабляет карантин уже с 13 апреля. Режим самоизоляции для большинства населения продолжается. Однако людям, которые не имеют возможности работать дистанционно, позволят выходить на работу. Парикмахеры смогут посещать клиентов дома.
- Зато во Франции боятся второй волны эпидемии из-за поспешного снятия ограничений, поэтому карантин продолжают минимум до 10 мая. Обычная жизнь, вероятно восстановится аж в сентябре.
- США в мае могут "осторожно" начать снимать карантинные ограничения – но будут смотреть по ситуации. Из-за вспышки COVID-19 на американском военном судне "Теодор Рузвельт" поднялся скандал. Заболело 550 военных, а это более 10% экипажа. Из-за этого в отставку ушли капитан авианосца и исполняющий обязанности министра ВМС.
- В Германии число новых случаев коронавируса снижается третий день подряд. За последние сутки – 2537 новых инфицированных.
Исследование коронавируса
- Коронавирус спровоцировал рост зависимости от смартфонов. Время, проведенное за экраном гаджета, увеличилось на 20%.
- Человечество не преодолеет коронавирус, пока не изобретут вакцину против COVID-19. В ВОЗ утверждают, что коронавирус исчезнет только тогда, когда уровень вакцинации будет высоким.
- Пик коронавируса в мире может наступить через 2 недели, если ситуация будет развиваться такими же темпами, утверждает китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.
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