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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Як католики відзначають Великдень в умовах карантину: дивовижні фото з усіх куточків світу

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      Великодня служба в німецькому Обергаузені / Getty Images

      У 2020 році Великдень за західним обрядом святкується 12 квітня. Це свято на честь воскресіння Ісуса Христа, вважається найважливішим католицьким святом. Однак цього року традиційні святкування у всьому світі зазнали кардинальних змін через карантин і коронавірус.

      Чимало церков проводять онлайн-трансляції замість традиційних богослужінь, а священики намагаються дотримуватися дистанції з парафіянами.

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      Зібрали для вас найяскравіші фото з усіх куточків планети, де віряни сьогодні святкують Великдень.


      Папа Римський Франциск у Ватикані /Фото Getty Images


      Пастор Ніколас Санчес несе пасхальну свічку в церкві в Північному Голлівуді, Каліфорнія. Лави прикрашені фотографіями, які надіслали прихожани /Фото AP


      Індійська жінка молиться біля закритих воріт базиліки Святої Марії в місті Хайдарабад / Фото AP


      Освячення пасхального кошика у Бразилії / AFP

      Пастори в масках на пасхальній службі в церкві Євангелія Йоідо в Сеулі /Фото Getty Images


      Монахи-францисканці в Старому Єрусалимі / Jerusalem Post


      Великодня служба, яку проводить жінка-священик у Непалі / AP


      Католицький священик у сусідній Польщі благословляє їжу, приготовлену до Великодня, на відстані / Фото PAP


      Онлайн-трансляція великодньої служби у церкві Святого Антонія в іспанському Мадриді /Фото Getty Images


      Великодні зайці зроблені у Парижі       / Фото Getty Images

      Автор: Емал Набі
      Теги: Релігія Великдень Новини політики Коронавірус COVID-19 Папа Римський
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