Як католики відзначають Великдень в умовах карантину: дивовижні фото з усіх куточків світу

У 2020 році Великдень за західним обрядом святкується 12 квітня. Це свято на честь воскресіння Ісуса Христа, вважається найважливішим католицьким святом. Однак цього року традиційні святкування у всьому світі зазнали кардинальних змін через карантин і коронавірус.

Чимало церков проводять онлайн-трансляції замість традиційних богослужінь, а священики намагаються дотримуватися дистанції з парафіянами. Актуально Папа Римський у великодньому зверненні пригадав Україну: як це було Зібрали для вас найяскравіші фото з усіх куточків планети, де віряни сьогодні святкують Великдень.

Папа Римський Франциск у Ватикані /Фото Getty Images

Пастор Ніколас Санчес несе пасхальну свічку в церкві в Північному Голлівуді, Каліфорнія. Лави прикрашені фотографіями, які надіслали прихожани /Фото AP

Індійська жінка молиться біля закритих воріт базиліки Святої Марії в місті Хайдарабад / Фото AP

Освячення пасхального кошика у Бразилії / AFP Пастори в масках на пасхальній службі в церкві Євангелія Йоідо в Сеулі /Фото Getty Images

Монахи-францисканці в Старому Єрусалимі / Jerusalem Post

Великодня служба, яку проводить жінка-священик у Непалі / AP

Католицький священик у сусідній Польщі благословляє їжу, приготовлену до Великодня, на відстані / Фото PAP

Онлайн-трансляція великодньої служби у церкві Святого Антонія в іспанському Мадриді /Фото Getty Images

Великодні зайці зроблені у Парижі / Фото Getty Images