Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 апреля. В Украине дефицит донорской крови. В Киев не пустили 40 человек с температурой. Трамп готов открывать некоторые территории "хоть уже", хотя количество больных в США только растет. В Китае смертность оказалась выше, чем отчитывались.

Новости о коронавирусе в Украине 17 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 4662 случая COVID-19 (из них 501 – за последние сутки). 125 человек умерли от коронавируса, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%). 246 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

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География распространения коронавируса в Украине:

Черновицкая область – 759 случаев (11 смертей);

Киев – 705 случаев (12 смертей);

Ивано-Франковская область – 427 случаев (34 смерти);

Тернопольская область – 353 случая (5 смертей);

Винницкая область – 296 случаев;

Киевская область – 253 случая (9 смертей);

Ровненская область – 240 случаев (8 смертей);

Кировоградская область – 218 случаев (9 смертей);

Львовская область – 203 случая (8 смертей);

Житомирская область – 177 случаев (4 смерти);

Закарпатская область – 150 случаев (4 смерти);

Черкасская область – 137 случаев (2 смерти);

Волынская область – 122 случая (4 смерти);

Запорожская область – 118 случаев (2 смерти);

Одесская область – 93 случая (1 смерть);

Днепропетровская область – 89 случаев (1 смерть);

Сумская область – 81 случай (4 смерти);

Харьковская область – 56 случаев (1 смерть);

Херсонская область – 51 случай (1 смерть);

Полтавская область – 41 случай (1 смерть);

Хмельницкая область – 38 случаев (2 смерти);

Николаевская область – 22 случая;

Донецкая область – 12 случаев (1 смерть);

Черниговская область – 12 случаев (1 смерть);

Луганская область – 9 случаев.

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В 879 медиков в Украине подтвердили коронавирус, из них 91 – за минувшие сутки.

За рубежом от коронавируса лечится 152 украинца. 49 наших граждан выздоровели, шесть, к сожалению, умерли.

В Вооруженных силах Украины подтверждено 29 случаев COVID-19. Два человека погибли, один пациент выздоровел.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Украина еще не достигла пика эпидемии, поэтому очень важно соблюдать карантин на Пасху и майские праздники. В Офисе Президента констатировали, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7%, что значительно ниже среднемирового показателя.

Всех медицинских работников, работающих с больными COVID-19, планируют тестировать каждые 5 дней. Пока это на стадии обсуждения.

Тестирование на коронавирус в Украине является бесплатным, если у вас есть симптомы. Это касается как быстрых, так и ПЦР-тестов.

В Украине во время карантина возник дефицит донорской крови. В зоне риска оказались люди, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве.

США расширят помощь Украине для борьбы с коронавирусм до 9,1 миллионов долларов.

За сутки особого порядка въезда в Киев не пустили 40 человек с температурой. Такие ограничительные меры будут действовать до 22:00 19 апреля. С субботы возле храмов будут дежурить усиленные патрули полиции, доступ к кладбищам будет ограничен.

В еще одном заведении УПЦ МП обнаружили вспышку коронавируса – в Киевской духовной академии и семинарии. Там коронавирусом заболели по меньшей мере 19 человек: 3 преподавателя и 16 студентов. Ректор епископ Сильвестр опубликовал извинения за то, что мог кого-то "самопроизвольно заразить". Между тем в Киево-Печерской лавре уже более 100 случаев COVID-19. Она закрыта на карантин, так же, как и Ионинский монастырь. Вспышку коронавируса подозревают и в Почаевской лавре в Тернопольской области, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками.

Жители Самбора на Львовщине несмотря на запрет устроили крестный ход для выноса плащаницы. Полиция открывала уголовное дело.

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Новости о коронавирусе в мире за 17 апреля

Главное о коронавирусе в мире

В мире подтверждено 2 206 690 случаев COVID-19. 148 663 человека умерли от коронавируса, 558 440 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (678 210), Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (138 369).

Трамп готов к повторению эпидемии коронавируса в США осенью. Поэтому он хочет выйти из карантина быстрее и запустить экономику. По его мнению, 30% территории США уже готовы к открытию. Выходить из карантина планируют в три этапа. В стране уже закончились деньги на поддержку малого бизнеса (а это 349 миллиардов долларов). А тем временем количество больных и смертей не уменьшается.

Британское правительство не рекомендует своим гражданам отправляться в отпуск этим летом в связи с пандемией коронавируса.

В Китае решили пересчитать количество смертей от коронавируса. В Ухане цифра увеличилась в 1,5 раза. Каждый пятый умерший в Китае не получил вовремя медицинскую помощь. Берлин обеспокоен пересчетом смертей в Китае. А Великобритания требует объяснений – ведь много информации замалчивали. В Лондоне заявили, что сотрудничество между странами не будет таким же, как раньше.

ВОЗ предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса. Осложняет ситуацию то, что там не хватает аппаратов ИВЛ.

В Беларуси уже 4779 случаев коронавируса. Лукашенко утверждает, что страна "пошла своим путем". Беларуси удалось избежать карантина, потому что она якобы сохранила эффективную систему здравоохранения. Правда, по цифрам такого не скажешь.

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Исследования коронавируса

Еще одно лекарство от коронавируса – Ремдесивир. Большинство больных, леченных этим препаратом, выздоровели за 6 дней. У каждого из пациентов были острые респираторные симптомы и лихорадка.