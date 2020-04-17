Новини про коронавірус 17 квітня: скандал зі смертністю в Китаї, Україна ще не досягла піку

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 квітня. В Україні дефіцит донорської крові. У Київ не пустили 40 людей з температурою. Трамп готовий відкривати деякі території "хоч вже", хоча кількість хворих у США тільки росте. У Китаї смертність виявилась вищою, ніж звітували.

Новини про коронавірус в Україні 17 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 4 662 випадки COVID-19 (з них 501 – за останню добу). 125 людей померли від коронавірусу, з них 66 чоловіків та 59 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (87%). 246 людей одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Чернівецька область — 759 випадків (11 смертей);

Київ – 705 випадків (12 смертей);

Івано-Франківська область — 427 випадків (34 смерті);

Тернопільська область — 353 випадки (5 смертей);

Вінницька область — 296 випадків;

Київська область — 253 випадки (9 смертей);

Рівненська область — 240 випадків (8 смертей);

Кіровоградська область — 218 випадків (9 смертей);

Львівська область — 203 випадки (8 смертей);

Житомирська область — 177 випадків (4 смерті);

Закарпатська область — 150 випадків (4 смерті);

Черкаська область — 137 випадків (2 смерті);

Волинська область — 122 випадки (4 смерті);

Запорізька область — 118 випадків (2 смерті);

Одеська область — 93 випадки (1 смерть);

Дніпропетровська область — 89 випадків (1 смерть);

Сумська область — 81 випадок (4 смерті);

Харківська область — 56 випадків (1 смерть);

Херсонська область — 51 випадок (1 смерть);

Полтавська область — 41 випадок (1 смерть);

Хмельницька область — 38 випадків (2 смерті);

Миколаївська область — 22 випадки;

Донецька область — 12 випадків (1 смерть);

Чернігівська область — 12 випадків (1 смерть);

Луганська область — 9 випадків.

До теми В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

У 879 медиків в Україні підтвердили коронавірус, із них 91 – за минулу добу.

За кордоном від коронавірусу лікується 152 українці. 49 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.

У Збройних силах України підтверджено 29 випадків COVID-19. Дві людини померли, один пацієнт одужав.

Головні новини про коронавірус в Україні

Україна ще не досягла піку епідемії, тому дуже важливо дотримуватися карантину на Великдень і травневі свята. В Офісі Президента констатували, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7%, що значно нижче від середньосвітового показника.

Всіх медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, планують тестувати кожних 5 днів. Поки що це на стадії обговорення.

Тестування на коронавірус в Україні є безкоштовним, якщо у вас є симптоми. Це стосується як швидких, так ПЛР-тестів.

В Україні під час карантину виник дефіцит донорської крові. В зоні ризику опинились люди, які потребують термінового хірургічного втручання.

За добу особливого порядку в'їзду в Київ не пустили 40 людей з температурою. Такі обмежувальні заходи діятимуть до 22:00 19 квітня. З суботи біля храмів чергуватимуть посилені патрулі поліції, доступ до кладовищ буде обмежений.

У ще одному закладі УПЦ МП виявили спалах коронавірусу – у Київській духовній академії та семінарії. Там коронавірусом захворіли щонайменше 19 осіб: 3 викладачі та 16 студентів. Ректор єпископ Сильвестр опублікував вибачення за те, що міг когось "мимовільно заразити". Тим часом у Києво-Печерській лаврі вже понад 100 випадків COVID-19. Вона закрита на карантин, так само, як і Іонинський монастир. Спалах коронавірусу підозрюють і в Почаївській лаврі в Тернопільській області, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками.

Мешканці Самбора, що на Львівщині, попри заборону влаштували хресну ходу для виносу плащаниці. Поліція відкривала кримінальну справу.

Читайте також Секс та COVID-19: поради від Супрун, як займатися сексом під час карантину

Святкуйте Великдень-2020 вдома: веселе відео

Новини про коронавірус у світі за 17 квітня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 2 206 690 випадків COVID-19. 148 663 людини померли від коронавірусу, 558 440 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (678 210), Іспанія (184 948), Італія (168 941), Франція (165 027) та Німеччина (138 369).

Трамп готовий до повторення епідемії коронавірусу у США восени. Тому він хоче вийти з карантину якнайшвидше і запустити економіку. На його думку, 30% території США вже готові до відкриття. Виходити з карантину планують у три етапи. В країні вже закінчились гроші на підтримку малого бізнесу (а це 349 мільярдів доларів). А тим часом кількість хворих і смертей не зменшується.

Британський уряд не рекомендує своїм громадянам вирушати у відпустку цього літа у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У Китаї вирішили перерахувати кількість смертей від коронавірусу. В Ухані цифра збільшилась в 1,5 раза. Кожен п'ятий померлий у Китаї не отримав вчасно медичну допомогу. Берлін стурбований перерахунком смертей у Китаї. А Британія вимагає пояснень – адже багато інформації замовчували. У Лондоні заявили, що співпраця між країнами не буде такою, як раніше.

ВООЗ попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу. Ускладнює ситуацію те, що там бракує апаратів ШВЛ.

У Білорусі вже 4779 випадків коронавірусу. Лукашенко стверджує, що країна "пішла своїм шляхом". Білорусі вдалося уникнути карантину, бо вона начебто зберегла ефективну систему охорони здоров'я. Щоправда, по цифрах такого не скажеш.

Варто знати Як отримати допомогу від держави по безробіттю

Дослідження коронавірусу

Ще одні ліки від коронавірусу – Ремдесивір. Більшість хворих, яких лікували цим препаратом, одужали за 6 днів. У кожного з пацієнтів були гострі респіраторні симптоми та лихоманка.