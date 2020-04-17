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      Лукашенко про боротьбу з коронавірусом у Білорусі: Ми йдемо обраним шляхом

      - Читать новость на русском
      Олександр Лукашенко

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує боротьбу з коронавірусом у притаманному йому стилі. За словами політика, його країна пішла своїм шляхом у боротьбі з поширенням COVID-19. Причина таких кроків – на переконання Лукашенка, на відміну від низки інших країн, Білорусь зберегла ефективну систему охорони здоров'я.

      Таку заяву Лукашенко зробив під час робочої поїздки у Гродненську області, передає білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

      Важливо Спалах коронавірусу в Білорусі: хворих вже більше, ніж в Україні

      Білорусь послідовно йде обраним шляхом в плані протидії поширенню коронавірусу. Це дуже важка та витратна робота – боротися осередково. Не ізолюючи людей, не виписуючи пропуски, коли Москву зупинили взагалі геть. Ми цим шляхом не пішли,
      – заявив він.

      Білоруський лідер закликав звертати особливу увагу на захворювання пневмонією, яка включає і наслідки від зараження коронавірусу. Адже зволікання з лікуванням в будь-якому разі може викликати серйозні ускладнення.

      Також Лукашенко зауважив, що дехто за кордоном висловлює нарікання, що в Білорусі не борються з коронавірусів "так, як всі".

      "Водночас критикують, не знаючи про те, як ми взагалі живемо тут і як боремося. Особливо наші рідні брати на сході – в же так стурбовані... Тому в жодному разі розслаблятися не треба. Не те що друзів, а навіть тих, хто співчуває, у нас у світі – дуже мало... Не тим шляхом пішли, бачте. Щоб йти шляхом Білорусі, треба мати систему. А систему, навіть в пострадянських республіках, крім нас, зруйнували геть", – заявив білоруський президент.

      За словами політика, в цих країнах знищили інфекційні лікарні, фахівці роз'їхалися, а навчанням мікробіологів, вірусологів, епідеміологів ніхто не займався.

      "Тепер пожинають плоди. І в нас камені кидають", – додає він.

      Крім того, Лукашенко підкреслив, що в Білорусі почали самостійно виробляти тести для виявлення коронавірусу, і вони виявилися більш точними порівняно з деякими зарубіжними аналогами.

      "Найголовніше – ми поки даємо собі раду. Сьогодні маленький промінчик надії замиготів. Особливо в Мінську. У нас вже більше звільнилося ліжок, ніж ми госпіталізували людей. Найголовніше – не допустили сплеску", – наголосив президент Білорусі.

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      Лукашенко про ситуацію з коронавірусом у Білорусі: дивіться відео 

      Коротко про коронавірус у Білорусі

      • Станом на 17 квітня в Білорусі підтвердили 4 779 випадків зараження коронавірусом, зокрема у щонайменше 116 дітей.
      • Упродовж останнього тижня щоденний приріст становив приблизно 400 випадків.
      •  
      • 42 людини вже померли від COVID-19 у Білорусі та щонаменше 65 потребують підтримку апарату штучної вентиляції легенів.
      • Найсерйозніша ситуація – у Вітебській області (1282 інфікованих) і Мінську (2308).
      • За словами активістів, випадків може бути більше, адже багатьом ставили діагноз "Пневмонія".
      • Сам Лукашенко стверджує, що люди помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Медицина Коронавірус COVID-19 Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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