Лукашенко про боротьбу з коронавірусом у Білорусі: Ми йдемо обраним шляхом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує боротьбу з коронавірусом у притаманному йому стилі. За словами політика, його країна пішла своїм шляхом у боротьбі з поширенням COVID-19. Причина таких кроків – на переконання Лукашенка, на відміну від низки інших країн, Білорусь зберегла ефективну систему охорони здоров'я.

Таку заяву Лукашенко зробив під час робочої поїздки у Гродненську області, передає білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

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Білорусь послідовно йде обраним шляхом в плані протидії поширенню коронавірусу. Це дуже важка та витратна робота – боротися осередково. Не ізолюючи людей, не виписуючи пропуски, коли Москву зупинили взагалі геть. Ми цим шляхом не пішли,

– заявив він.

Білоруський лідер закликав звертати особливу увагу на захворювання пневмонією, яка включає і наслідки від зараження коронавірусу. Адже зволікання з лікуванням в будь-якому разі може викликати серйозні ускладнення.

Також Лукашенко зауважив, що дехто за кордоном висловлює нарікання, що в Білорусі не борються з коронавірусів "так, як всі".

"Водночас критикують, не знаючи про те, як ми взагалі живемо тут і як боремося. Особливо наші рідні брати на сході – в же так стурбовані... Тому в жодному разі розслаблятися не треба. Не те що друзів, а навіть тих, хто співчуває, у нас у світі – дуже мало... Не тим шляхом пішли, бачте. Щоб йти шляхом Білорусі, треба мати систему. А систему, навіть в пострадянських республіках, крім нас, зруйнували геть", – заявив білоруський президент.

За словами політика, в цих країнах знищили інфекційні лікарні, фахівці роз'їхалися, а навчанням мікробіологів, вірусологів, епідеміологів ніхто не займався.

"Тепер пожинають плоди. І в нас камені кидають", – додає він.

Крім того, Лукашенко підкреслив, що в Білорусі почали самостійно виробляти тести для виявлення коронавірусу, і вони виявилися більш точними порівняно з деякими зарубіжними аналогами.

"Найголовніше – ми поки даємо собі раду. Сьогодні маленький промінчик надії замиготів. Особливо в Мінську. У нас вже більше звільнилося ліжок, ніж ми госпіталізували людей. Найголовніше – не допустили сплеску", – наголосив президент Білорусі.

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Коротко про коронавірус у Білорусі

Станом на 17 квітня в Білорусі підтвердили 4 779 випадків зараження коронавірусом, зокрема у щонайменше 116 дітей.

зараження коронавірусом, зокрема у щонайменше Упродовж останнього тижня щоденний приріст становив приблизно 400 випадків.



42 людини вже померли від COVID-19 у Білорусі та щонаменше 65 потребують підтримку апарату штучної вентиляції легенів.

від COVID-19 у Білорусі та щонаменше 65 потребують підтримку апарату штучної вентиляції легенів. Найсерйозніша ситуація – у Вітебській області (1282 інфікованих) і Мінську (2308).

(1282 інфікованих) і (2308). За словами активістів, випадків може бути більше, адже багатьом ставили діагноз "Пневмонія".

Сам Лукашенко стверджує, що люди помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.



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