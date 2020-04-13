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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ
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      В Білорусі помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб, – Лукашенко

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      У Білорусі помирають не від коронавірусу, – Лукашенко / The world news platform

      Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі жодна людина не померла від COVID-19. Білоруський президент впевнений, усі летальні випадки від коронавірусу – це насправді результат хронічних захворювань.

      Лукашенко також зазначив, що якби система охорони здоров'я Білорусі не боролась за кожного пацієнта, то смертей було б більше. Про це повідомляє Інтерфакс–Захід.

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      Фахівці ВООЗ, вони це бачили. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність –в комплекті. І цукровий діабет. А потім ще там такі діагнози, що я прочитати навіть не можу. І додається коронавірус,
      – сказав Лукашенко.

      Президент Білорусі зазначив, що білоруські фахівці ознайомились з досвідом китайських та європейських колег і виробили алгоритм боротьби з коронавірусом. Зокрема, медики вже підібрали потрібну для лікування COVID-19 комбінацію ліків.

      Коронавірус у Білорусі

      • Станом на 13 квітня в Білорусі зареєстровано 2919 випадків коронавірусу, 29 з них – летальні
      • Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв про своє критичне ставлення до карантину під час пандемії.
      • В інтернеті вже понад 57 тисяч громадян Білорусі підписали петицію з закликом ввести карантин.
      • Через зростання кількості хворих, 7 квітня ввели карантинні обмеження у Мінську.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Медицина Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Новини Білорусі Олександр Лукашенко
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