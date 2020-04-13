В Білорусі помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб, – Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі жодна людина не померла від COVID-19. Білоруський президент впевнений, усі летальні випадки від коронавірусу – це насправді результат хронічних захворювань.

Лукашенко також зазначив, що якби система охорони здоров'я Білорусі не боролась за кожного пацієнта, то смертей було б більше. Про це повідомляє Інтерфакс–Захід.

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Фахівці ВООЗ, вони це бачили. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність –в комплекті. І цукровий діабет. А потім ще там такі діагнози, що я прочитати навіть не можу. І додається коронавірус,

– сказав Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що білоруські фахівці ознайомились з досвідом китайських та європейських колег і виробили алгоритм боротьби з коронавірусом. Зокрема, медики вже підібрали потрібну для лікування COVID-19 комбінацію ліків.

Коронавірус у Білорусі

Станом на 13 квітня в Білорусі зареєстровано 2919 випадків коронавірусу, 29 з них – летальні

коронавірусу, 29 з них – летальні Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв про своє критичне ставлення до карантину під час пандемії.

В інтернеті вже понад 57 тисяч громадян Білорусі підписали петицію з закликом ввести карантин.

Через зростання кількості хворих, 7 квітня ввели карантинні обмеження у Мінську.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу