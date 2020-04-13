В Білорусі помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб, – Лукашенко
Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі жодна людина не померла від COVID-19. Білоруський президент впевнений, усі летальні випадки від коронавірусу – це насправді результат хронічних захворювань.
Лукашенко також зазначив, що якби система охорони здоров'я Білорусі не боролась за кожного пацієнта, то смертей було б більше. Про це повідомляє Інтерфакс–Захід.
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Фахівці ВООЗ, вони це бачили. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність –в комплекті. І цукровий діабет. А потім ще там такі діагнози, що я прочитати навіть не можу. І додається коронавірус,
– сказав Лукашенко.
Президент Білорусі зазначив, що білоруські фахівці ознайомились з досвідом китайських та європейських колег і виробили алгоритм боротьби з коронавірусом. Зокрема, медики вже підібрали потрібну для лікування COVID-19 комбінацію ліків.
Коронавірус у Білорусі
- Станом на 13 квітня в Білорусі зареєстровано 2919 випадків коронавірусу, 29 з них – летальні
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв про своє критичне ставлення до карантину під час пандемії.
- В інтернеті вже понад 57 тисяч громадян Білорусі підписали петицію з закликом ввести карантин.
- Через зростання кількості хворих, 7 квітня ввели карантинні обмеження у Мінську.
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