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      В Беларуси умирают не от коронавируса, а от хронических болезней, – Лукашенко

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      У Білорусі помирають не від коронавірусу, – Лукашенко / The world news platform

      Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси никто не умер от COVID-19. Белорусский президент уверен, что все летальные случаи от коронавируса – это действительно результат хронических заболеваний.

      Лукашенко также отметил, что если бы система здравоохранения Беларуси не боролась за каждого пациента, то смертей было бы больше. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

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      Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность – в комплекте. И сахарным диабетом. А потом еще там такие диагнозы, я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус,
      – сказал Лукашенко.

      Президент Беларуси отметил, что белорусские специалисты ознакомились с опытом китайских и европейских коллег и произвели алгоритм борьбы с коронавирусом. В частности, медики уже подобрали нужную для лечения COVID-19 комбинацию лекарств.

      Коронавирус в Беларуси

      • По состоянию на 13 апреля в Беларуси зарегистрировано 2919 случаев коронавируса, 29 из них – летальные
      • Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял о своем критическом отношении к карантину во время пандемии.
      • В интернете уже более 57 тысяч граждан Беларуси подписали петицию с призывом ввести карантин.
      • Из-за роста количества больных, 7 апреля ввели карантин в Минске.

      Коронавірус у цифрахКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Лечение Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Медицина Александр Лукашенко Новости Беларуси
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