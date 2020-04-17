Лукашенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: Мы идем по выбранному пути

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает борьбу с коронавирусом в присущем ему стиле. По словам политика, его страна пошла своим путем в борьбе с распространением COVID-19. Причина такого шага – по убеждению Лукашенко, в отличие от ряда других стран Беларусь сохранила эффективную систему здравоохранения.

Такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА.

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Беларусь последовательно идет по избранному пути в плане противодействия распространению коронавируса. Это очень тяжелая и затратная работа – бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы по этому пути не пошли,

– заявил он.

Белорусский лидер призвал обращать особое внимание на заболевания пневмонией, которая включает и последствия заражения коронавирусом. Ведь промедление с лечением в любом случае может вызвать серьезные осложнения.

Также Лукашенко отметил, что кто-то за рубежом выражает нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусов "так, как все".

"Вместе с тем критикуют, не зная о том, как мы вообще живем здесь и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке – так обеспокоены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а также тех, кто сочувствует, у нас в мире – очень мало... Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти по пути Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь", – заявил белорусский президент.

По словам политика, в этих странах уничтожили инфекционные больницы, специалисты разъехались, а учебой микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не занимался.

"Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают", – добавляет он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными аналогами.

"Самое главное – мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды замигал. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное – не допустили всплеска", – подчеркнул президент Беларуси.

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Коротко про коронавирус в Беларуси

По состоянию на 17 апреля в Беларуси подтвердили 4 779 случаев заражения коронавирусом, в частности у не менее 116 детей .

В течение последней недели ежедневный прирост составлял примерно 400 случаев .

42 человека уже умерли от COVID-19 в Беларуси и как минимум 65 нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Самая серьезная ситуация – в Витебской области (1 282 инфицированных) и Минске (2 308).

По словам активистов, случаев может быть больше, ведь многим ставили диагноз "пневмония".

Сам Лукашенко утверждает, что люди умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.



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