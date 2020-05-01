Новости о коронавирусе 1 мая: Китай скрывает данные из лабораторий, против Черкасс открыли дело

Новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 мая. Против городской власти Черкасс, которая позволила ослабить карантин, полиция открыла дело. В Черновцах "коронавирусный" священник пришел в редакцию газеты, чтобы заразить журналистов. Китай не допустил международных специалистов к записям из лабораторий в Ухане, а Трамп заявил, что видел доказательства искусственного происхождения вируса.