Новости о коронавирусе 1 мая: Китай скрывает данные из лабораторий, против Черкасс открыли дело
Новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 мая. Против городской власти Черкасс, которая позволила ослабить карантин, полиция открыла дело. В Черновцах "коронавирусный" священник пришел в редакцию газеты, чтобы заразить журналистов. Китай не допустил международных специалистов к записям из лабораторий в Ухане, а Трамп заявил, что видел доказательства искусственного происхождения вируса.
Новости о коронавирусе в Украине 1 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 10 861 случай COVID-19 (из них 455 за последние сутки). 272 человека умерли от коронавируса, из них 16 – медицинские работники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 1 413 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область — 425 случаев (145 выздоровели);
- Волынская область — 307 случаев (64 выздоровели);
- Днепропетровская область — 364 случая (63 выздоровели);
- Донецкая область — 70 случаев (12 выздоровели);
- Житомирская область — 390 случаев (23 выздоровели);
- Закарпатская область — 432 случая (53 выздоровели);
- Запорожская область — 260 случаев (61 выздоровели);
- Ивано-Франковская область — 899 случаев (72 выздоровели);
- г. Киев — 1 453 случая (80 выздоровели);
- Киевская область — 694 случая (74 выздоровели);
- Кировоградская область — 392 случая (114 выздоровели);
- Львовская область — 454 случая (87 выздоровели);
- Луганская область — 35 случаев (5 выздоровели);
- Николаевская область — 126 случаев (6 выздоровели);
- Одесская область — 296 случаев (17 выздоровели);
- Полтавская область — 211 случаев (22 выздоровели);
- Ровненская область — 658 случаев (62 выздоровели);
- Сумская область — 103 случая (62 выздоровели);
- Тернопольская область — 793 случая (93 выздоровели);
- Харьковская область — 274 случая (26 выздоровели);
- Херсонская область — 120 случаев (44 выздоровели);
- Хмельницкая область — 92 случая (26 выздоровели);
- Черкасская область — 296 случаев (63 выздоровели);
- Черновицкая область — 1 667 случаев (123 выздоровели);
- Черниговская область — 50 случаев (6 выздоровели).
Подробнее В Украине подтвердили 10 861 случай заражения коронавирусом
- Коронавирус подтвердили у 2 154 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины сейчас COVID-19 болеют 44 военных. Два человека, к сожалению, умерли. 30 военным удалось выздороветь, при чем 10 из них – за последние сутки.
- За границей от COVID-19 лечатся 165 украинцев. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- С 11 мая по всей стране начнется смягчение карантина. На сегодняшний день это позволяет эпидемиологическая ситуация, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Весь комплекс мер, который, опережая ситуацию, ввело правительство, дал возможность избежать пика заболевания коронавирусом, добавил он.
- Черкасская городская власть решила ослабить карантин. Аргументировали свое решение, которое расходится с официальным постановлением Кабмина, тем, что за все время вспышки коронавируса подтверждены всего 296 случаев COVID-19. Однако, смягчение карантина осудили министр здравоохранения Степанов и внутренних дел Арсен Аваков, а полиция в свою очередь открыла уголовное производство.
- В Черновцах "коронавирусный" священник пришел в редакцию местной газеты, чтобы "заразить всех болезнью". Дело в том, что издание "Молодой Буковинец" опубликовало информацию о том, что якобы 20 священнослужителей и секретарь местной епархии УПЦ МП заболели коронавирусом. Вот один из священнослужителей и посетил редакцию, чтобы заразить всех остальных, параллельно обвиняя медийщиков в дезинформации.
- Еще одна курьезная новость о коронавирусе из Черновцов. Жители микрорайона Садгора этого города вышли на пикет под больницу №4. Они несколько часов не выпускали машину с территории больницы, потому что думали, что та вывозит инфицированные коронавирусом трупы людей. Сами врачи говорят, что у них лежат пациенты с COVID-19 с легкой и средней тяжестью заболевания, а о вывозе трупов машинами речь вообще не идет.
- С 1 мая в Украине разрешили открыть продовольственные и аграрные рынки. Однако и продавцы, и покупатели должны соблюдать ряд санитарных норм. Сейчас ситуация в Киеве и Львове контролируемая, и нарушений новых правил полиция пока не зафиксировала.
Условия, при которых может работать рынок / Инфографика 24 канала
- У пациента больницы имени Мечникова в Днепре подтвердили COVID-19. Коллектив медучреждения решил там самоизолироваться. Между тем врачи будут и дальше оказывать помощь тем больным, которые лечатся у них на стационаре в этот момент.
Новости о коронавирусе в мире за 1 мая
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтвержден 3 322 661 случай COVID-19. 234 408 человек умерли от коронавируса, 1 050 408 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 095 304;
- Испания – 239 639;
- Италия – 205 463;
- Великобритания – 171 253;
- Франция – 167 178.
- Правительство Чехии 24 апреля приняло решение отменить общенациональный карантин из-за COVID-19. Как свидетельствуют данные на 1 мая, ослабление карантина не привело к новой вспышке заболеваемости. В Чехии за прошедшие сутки, 30 апреля, зафиксировали 103 новых случая заражения, а 29 апреля их было 75, что свидетельствует о постепенном равномерном увеличении.
- Путем смягчения карантина пошел и Кипр. Карантинные ограничения начнут ослаблять 4 мая. Уже с 9 июня остров возобновит авиасообщение, а с 14 июля заработают кинотеатры, театры и казино.
- Ситуация в России с коронавирусом все ухудшается. В стране официально подтвердили 114 431 заражение коронавирусом, большинство из которых в Москве. Только за последние сутки в стране подтвердили 7 тысяч 933 случая.
- Неуклонно растет количество больных и в Америке. В США заразившихся COVID-19 свыше миллиона людей. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 60 тысяч американцев.
- Плохая ситуация с коронавирусом и в соседней Беларуси. В ВОЗ настаивают на срочном усилении социального дистанцирования в стране. Так как темпы прироста новых случаев коронавируса в стране являются одними из самых высоких в Европе, а карантинные мероприятия – одними из самых лояльных.
Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Китайская сторона не согласилась на предложение Всемирной организации здравоохранения присоединиться к расследованию относительно возникновения COVID-19, и не допустила международных специалистов к записям двух уханських лабораторий.
- Тем временем смелое заявление сделал президент США. Дональд Трамп, заявив, что видел доказательства того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.
- Вице-президент группы Всемирного банка Цейла Пазарбасиоглу заявила, что на разработку вакцины от коронавируса нужны будут дополнительные 2 миллиарда долларов. Так как работа над вакциной займет примерно 12 – 18 месяцев.
- Собак хотят научить определять коронавирус по запаху. Британская благотворительная организация Medical Detection Dogs объединилась с Даремским университетом, чтобы узнать, смогут ли собаки определить инфицированных коронавирусом с помощью обоняния.