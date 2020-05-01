Новини про коронавірус 1 травня: Китай приховує дані з лабораторій, проти Черкас відкрили справу
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 травня. Проти міської влади Черкас, яка дозволила послабити карантин, поліція відкрила провадження. У Чернівцях "коронавірусний" священник прийшов до редакції газети, аби заразити журналістів. Китай не допустив міжнародних фахівців до записів із лабораторій в Ухані, а Трамп заявив, що бачив докази штучного походження коронавірусу.
Новини про коронавірус в Україні 1 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 10 861 випадок COVID-19 (з них 455 за останню добу). 272 людей померло від коронавірусу, з них 16 – медичні працівники. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 1 413 пацієнтів одужало, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 425 випадків (145 одужали);
- Волинська область — 307 випадків (64 одужали);
- Дніпропетровська область — 364 випадки (63 одужали);
- Донецька область — 70 випадків (12 одужали);
- Житомирська область — 390 випадків (23 одужали);
- Закарпатська область — 432 випадки (53 одужали);
- Запорізька область — 260 випадків (61 одужали);
- Івано-Франківська область — 899 випадків (72 одужали);
- м. Київ — 1 453 випадки (80 одужали);
- Київська область — 694 випадки (74 одужали);
- Кіровоградська область — 392 випадки (114 одужали);
- Львівська область — 454 випадки (87 одужали);
- Луганська область — 35 випадків (5 одужали);
- Миколаївська область — 126 випадків (6 одужали);
- Одеська область — 296 випадків (17 одужали);
- Полтавська область — 211 випадків (22 одужали);
- Рівненська область — 658 випадків (62 одужали);
- Сумська область —103 випадки (62 одужали);
- Тернопільська область — 793 випадки (93 оужали);
- Харківська область — 274 випадки (26 одужали);
- Херсонська область — 120 випадків (44 одужали);
- Хмельницька область — 92 випадки (26 одужали);
- Черкаська область — 296 випадків (63 одужали);
- Чернівецька область — 1667 випадків (123 одужали);
- Чернігівська область — 50 випадків (6 одужали).
Детальніше В Україні підтвердили 10 861 випадок зараження коронавірусом
- Коронавірус підтвердили у 2 154 медиків в Україні.
- У Збройних силах України наразі на COVID-19 хворіють 44 військових. Двоє осіб, на жаль, померли. 30 військовим вдалося одужати, при чому 10 з них – за останню добу.
- За кордоном від COVID-19 лікується 165 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
Головні новини про коронавірус в Україні
- З 11 травня в усій країні почнеться пом'якшення карантину. На сьогодні день це дозволяє епідеміологічна ситуація, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Весь комплекс заходів, який, випереджуючи ситуацію, ввів уряд, дав можливість уникнути піку захворювання на коронавірус, додав він.
- Черкаська міська влада вирішила послабити карантин. Аргументували своє рішення, яке розходиться із офіційною постановою Кабміну, тим, що за весь час спалаху коронавірусу підтверджені лише 296 випадків COVID-19. Однак, пом'якшення карантину засудили міністр охорони здоров'я Степанов та внутрішніх справ Арсен Аваков, а поліція у свою чергу відкрила кримінальне провадження.
- У Чернівцях "коронавірусний" священник прийшов до редакції місцевої газети, аби "заразити всіх хворобою". Річ у тім, що видання "Молодий Буковинець" опублікувало інформацію про те, що нібито 20 священнослужителів і секретар місцевої єпархії УПЦ МП захворіли на коронавірус. От один із священнослужбовців завітав до редакції, аби заразити усіх інших, паралельно звинувачуючи медійників у дезінформації.
- Ще одна курйозна новина про коронавірус з Чернівців. Жителі мікрорайону Садгора цього міста вийшли на пікет під лікарню №4. Вони кілька годин не випускали машину з території лікарні, бо думали, що та вивозить інфіковані коронавірусом трупи людей. Самі лікарі кажуть, що у них лежать пацієнти з COVID-19 з легкою та середньою важкістю захворювання, а про вивезення трупів машинами не йдеться.
- З 1 травня в Україні дозволили відкрити продовольчі та аграрні ринки. Однак і продавці, і покупці мають дотримуватися низки санітарних норм. Наразі ситуація у Києві і Львові контрольована, і порушень нових правил поліція поки не зафіксувала.
Умови, за яких може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу
- У пацієнта лікарні імені Мечникова в Дніпрі підтвердили COVID-19. Колектив медзакладу вирішив там самоізолюватися. Натомість, лікарі будуть і далі надавати допомогу тим хворим, які лікуються в них на стаціонарі в цей момент.
Новини про коронавірус у світі за 1 травня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 322 661 випадок COVID-19. 234 408 людини померли від коронавірусу, 1 050 408 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 095 304;
- Іспанія – 239 639;
- Італія – 205 463;
- Велика Британія – 171 253;
- Франція – 167 178.
- Уряд Чехії 24 квітня ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин через COVID-19. Як свідчать дані на 1 травня, послаблення карантину не призвело до нового спалаху захворюваності. У Чехії за минулу добу, 30 квітня, зафіксували 103 нових випадки зараження, а 29 квітня їх було 75, що свідчить про поступове рівномірне збільшення.
- Шляхом пом'якшення карантину пішов і Кіпр. Карантинні обмеження почнуть послаблювати 4 травня. Вже з 9 червня острів відновить авіасполучення, а з 14 липня запрацюють кінотеатри, театри та казино.
- Ситуація у Росії з коронавірусом все гіршає. У країні офіційно підтвердили 114 431 зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Лише за останню добу в країні підтвердили 7 тисяч 933 випадків.
- Невпинно зростає кількість хворих і в Америці. У США COVID-19 інфікувались більше, ніж мільйон людей. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли понад 60 тисяч американців.
- Погана ситуація з коронавірусом і в сусідній Білорусі. У ВООЗ наполягають на терміновому посиленню соціального дистанціювання у країні. Адже темпи приросту нових випадків коронавірусу у країні є одними з найвищих у Європі, а карантинні заходи – одними з найлояльніших.
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Китайська сторона не погодилася на пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я приєднатися до розслідування щодо виникнення COVID-19, та не допустила міжнародних фахівців до записів двох уханських лабораторій.
- Тим часом сміливу заяву зробив президент США. Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань.
- Віцепрезидентка Групи Світового банку Цейла Пазарбасіоглу заявила, що на розробку вакцини від коронавірусу потрібні будуть додаткові 2 мільярди доларів. Адже робота над вакциною займе приблизно 12-18 місяців.
- Собак хочуть навчити визначати коронавірус на нюх. Британська благодійна організація Medical Detection Dogs об'єдналася з Даремським університетом, щоб дізнатися, чи зможуть собаки визначити інфікованих коронавірусів за допомогою нюху.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 09:05 Пожежа у Чорнобильській зоні повністю локалізована: що відбувається у зоні відчуження зараз
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі