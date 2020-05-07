Новости о коронавирусе 7 мая: Медведчук распространяет фейки, Россия вошла в антирейтинг

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 мая. Труханов объявил о завершении карантина. Медведчук распространяет российские фейки о COVID-19. Россия вошла в первую пятерку стран мира с наибольшим количеством инфицированных. Матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая.