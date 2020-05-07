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      Новости о коронавирусе 7 мая: Медведчук распространяет фейки, Россия вошла в антирейтинг

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      Коронавирус Украины 7 мая 2020 – статистика Украина, мир
      Новости о коронавирусе в Украине и мире 7 мая / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 мая. Труханов объявил о завершении карантина. Медведчук распространяет российские фейки о COVID-19. Россия вошла в первую пятерку стран мира с наибольшим количеством инфицированных. Матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая.

      Новости о коронавирус в Украине 7 мая

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 13 691 случай COVID-19 (из них 507 за последние сутки). 340 человек умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2396 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.
         
      • Коронавирус подтвердили в 2660 медиков в Украине.
         
      • В Вооруженных силах Украины коронавируса болеют 29 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 52 уже выздоровели.
         
      • Оккупационные власти отчитывается о 178 случаев COVID-19 в Крыму и сотой Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных значительно больше.

       

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 485 случаев;
      • Волынская область – 393 случая;
      • Днепропетровская область – 624 случая;
      • Донецкая область – 89 случаев;
      • Житомирская область – 468 случаев;
      • Закарпатская область – 600 случаев;
      • Запорожская область – 300 случаев;
      • Ивано-Франковская область – 1055 случаев;
      • Кировоградская область – 403 случая;
      • Киев – 1675 случаев;
      • Киевская область – 916 случаев;
      • Львовская область – 595 случаев;
      • Луганская область – 42 случая;
      • Николаевская область – 171 случай;
      • Одесская область – 568 случаев;
      • Полтавская область – 236 случаев;
      • Ровненская область – 817 случаев;
      • Сумская область – 131 случай;
      • Тернопольская область – 951 случай;
      • Харьковская область – 448 случаев;
      • Херсонская область – 146 случаев;
      • Хмельницкая область – 138 случаев;
      • Черновицкая область – 2048 случаев;
      • Черкасская область – 324 случая;
      • Черниговская область – 68 случаев.

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      Главные новости о коронавирус в Украине

      • Труханов заявил, что карантин в Одессе завершен. Более того – город уже готовится к курортному сезону.
         
      • А вот оккупационная власть Крыма решила отменить туристический сезон в этом году. Жители полуострова теперь обязаны носить маски в общественных местах.
         
      • Кернес уже дает заднюю. Накануне он заявил, что откроет метро в Харькове 12 мая. Сегодня уже открещивается от своих слов, и говорит, что против правительства не пойдет.
         
      • В Украине на этой неделе возобновили плановые операции, и сразу же разгорелся скандал. Онкобольные заявляли, что их заставляли платить за тесты. Сегодня в Минздраве ответили: тесты перед операциями должны делать бесплатно. До получения результатов пациенты должны находиться на самоизоляции.
         
      • В Украине выздоровел пациент, дольше болел коронавирус. 24-летний Максим Головкин из Одессы находился на жесткой самоизоляции 55 дней!
         
      • Медведчук распространяет российские фейки о COVID1-19, заявили в Госдепе. В частности, он распространял ложь о наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывают биологическое оружие. Такой фейк распространил и канал "1 + 1", Нацсовет уже выразила возмущение.
         
      • Украинские авиакомпании отменили все свои рейсы до конца мая. МАУ и SkyUp не будут выполнять рейсы по 22 мая, "Мотор Сич" – до 24 мая, WindRose – до 31 мая.
         
      • Рада приняла законопроект, который четко определяет категории людей, которым нужно делать бесплатное тестирование. Документ также регулирует суммы больничных в связи с COVID-19. Люди, которые находятся в больницах или на самоизоляции, должны выплачивать 50% от средней зарплаты, медикам – 100%. Кроме того, приняли законопроект о страховании медиков от COVID-19.
         
      • Житомирская лаборатория на днях заявила об остановке приема новых образцов для ПЦР-исследований. Мол, она загружена на 7 – 8 дней. Сегодня стало известно, что руководитель этой лаборатории уволили. Часть образцов отправили в другие лаборатории, где меньше нагрузки.
         
      • В Днепре объявили сбор крови у людей, переболевших коронавируса. Их антитела могут помочь разработке лекарств от COVID-19. Все доноры получат по 1000 гривен.

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      Новости о коронавирус в мире за 7 мая

      Главное о коронавирус в мире

      • В мире подтверждено 3 852 660 случаев COVID-19. 266 076 человек умерли от коронавируса, 1 317 121 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      • США – 1 266 434;
      • Испания – 256 855;
      • Италия – 214 457;
      • Великобритания – 201 101;
      • Россия – 177 160.
      • В Ватикане коронавируса заболел помощник Папы Римского Франциска. Это уже 12 случай в стране.
         
      • Выборы в Польше, скорее всего, таки состоятся почте, а дату перенесут с 10 мая на более поздний срок. Сейм Польши одобрил соответствующий законопроект несмотря на то, что Сенат ранее отклонил его. Теперь документ должен подписать президент Дуда.
         
      • В Сербии 6 мая отменили режим чрезвычайного положения. Армия больше не привлекается к охране порядка в стране, комендантский час отменен, пожилым людям разрешили выходить из дома. С 8 мая начинает работать городской транспорт, с 11 мая дети вернутся в детсады и ясли.
         
      • В России за сутки почти столько же новых случаев, как в Украине за все время – более 11 000. В общем там инфицировано 177 160 человек Россия вышла на пятое место по количеству больных в мире.
         
      • Вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" и владелец ФК "Спартак" Леонид Федун заболел коронавируса.
         
      • Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля. Для этого планируется создать безопасные коридоры с соседними странами.
         
      • Греция также планирует восстановить туристический сезон. И отсутствие авиасообщения – не проблема, греки планируют доставлять туристов паромами.
         
      • Нидерланды послюблюють карантин. С 11 мая заработают парикмахеры, маникюрши, можно будет заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе. С 1 июня заработает транспорт в обычном режиме, откроются рестораны, театры и кинотеатры. А вот секс-клубы будут закрыты до сентября.
         
      • Немецкая Бундеслига первой из топ-европейских чемпионатов восстанавливает футбольный сезон. Матчи без зрителей на стадионах возобновятся с 16 мая.

      Важно Как будут жить украинцы после отмены карантина

      Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Фейки про коронавирус Новости Украины Здоровье Нарушение карантина в Черкассах Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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