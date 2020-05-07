Новости о коронавирусе 7 мая: Медведчук распространяет фейки, Россия вошла в антирейтинг
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 мая. Труханов объявил о завершении карантина. Медведчук распространяет российские фейки о COVID-19. Россия вошла в первую пятерку стран мира с наибольшим количеством инфицированных. Матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая.
Новости о коронавирус в Украине 7 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 13 691 случай COVID-19 (из них 507 за последние сутки). 340 человек умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2396 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.
- Коронавирус подтвердили в 2660 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины коронавируса болеют 29 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 52 уже выздоровели.
- Оккупационные власти отчитывается о 178 случаев COVID-19 в Крыму и сотой Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных значительно больше.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 485 случаев;
- Волынская область – 393 случая;
- Днепропетровская область – 624 случая;
- Донецкая область – 89 случаев;
- Житомирская область – 468 случаев;
- Закарпатская область – 600 случаев;
- Запорожская область – 300 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1055 случаев;
- Кировоградская область – 403 случая;
- Киев – 1675 случаев;
- Киевская область – 916 случаев;
- Львовская область – 595 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 171 случай;
- Одесская область – 568 случаев;
- Полтавская область – 236 случаев;
- Ровненская область – 817 случаев;
- Сумская область – 131 случай;
- Тернопольская область – 951 случай;
- Харьковская область – 448 случаев;
- Херсонская область – 146 случаев;
- Хмельницкая область – 138 случаев;
- Черновицкая область – 2048 случаев;
- Черкасская область – 324 случая;
- Черниговская область – 68 случаев.
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Главные новости о коронавирус в Украине
- Труханов заявил, что карантин в Одессе завершен. Более того – город уже готовится к курортному сезону.
- А вот оккупационная власть Крыма решила отменить туристический сезон в этом году. Жители полуострова теперь обязаны носить маски в общественных местах.
- Кернес уже дает заднюю. Накануне он заявил, что откроет метро в Харькове 12 мая. Сегодня уже открещивается от своих слов, и говорит, что против правительства не пойдет.
- В Украине на этой неделе возобновили плановые операции, и сразу же разгорелся скандал. Онкобольные заявляли, что их заставляли платить за тесты. Сегодня в Минздраве ответили: тесты перед операциями должны делать бесплатно. До получения результатов пациенты должны находиться на самоизоляции.
- В Украине выздоровел пациент, дольше болел коронавирус. 24-летний Максим Головкин из Одессы находился на жесткой самоизоляции 55 дней!
- Медведчук распространяет российские фейки о COVID1-19, заявили в Госдепе. В частности, он распространял ложь о наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывают биологическое оружие. Такой фейк распространил и канал "1 + 1", Нацсовет уже выразила возмущение.
- Украинские авиакомпании отменили все свои рейсы до конца мая. МАУ и SkyUp не будут выполнять рейсы по 22 мая, "Мотор Сич" – до 24 мая, WindRose – до 31 мая.
- Рада приняла законопроект, который четко определяет категории людей, которым нужно делать бесплатное тестирование. Документ также регулирует суммы больничных в связи с COVID-19. Люди, которые находятся в больницах или на самоизоляции, должны выплачивать 50% от средней зарплаты, медикам – 100%. Кроме того, приняли законопроект о страховании медиков от COVID-19.
- Житомирская лаборатория на днях заявила об остановке приема новых образцов для ПЦР-исследований. Мол, она загружена на 7 – 8 дней. Сегодня стало известно, что руководитель этой лаборатории уволили. Часть образцов отправили в другие лаборатории, где меньше нагрузки.
- В Днепре объявили сбор крови у людей, переболевших коронавируса. Их антитела могут помочь разработке лекарств от COVID-19. Все доноры получат по 1000 гривен.
Карантин ослабят с 11 мая: что позволят / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирус в мире за 7 мая
Главное о коронавирус в мире
- В мире подтверждено 3 852 660 случаев COVID-19. 266 076 человек умерли от коронавируса, 1 317 121 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 266 434;
- Испания – 256 855;
- Италия – 214 457;
- Великобритания – 201 101;
- Россия – 177 160.
- В Ватикане коронавируса заболел помощник Папы Римского Франциска. Это уже 12 случай в стране.
- Выборы в Польше, скорее всего, таки состоятся почте, а дату перенесут с 10 мая на более поздний срок. Сейм Польши одобрил соответствующий законопроект несмотря на то, что Сенат ранее отклонил его. Теперь документ должен подписать президент Дуда.
- В Сербии 6 мая отменили режим чрезвычайного положения. Армия больше не привлекается к охране порядка в стране, комендантский час отменен, пожилым людям разрешили выходить из дома. С 8 мая начинает работать городской транспорт, с 11 мая дети вернутся в детсады и ясли.
- В России за сутки почти столько же новых случаев, как в Украине за все время – более 11 000. В общем там инфицировано 177 160 человек Россия вышла на пятое место по количеству больных в мире.
- Вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" и владелец ФК "Спартак" Леонид Федун заболел коронавируса.
- Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля. Для этого планируется создать безопасные коридоры с соседними странами.
- Греция также планирует восстановить туристический сезон. И отсутствие авиасообщения – не проблема, греки планируют доставлять туристов паромами.
- Нидерланды послюблюють карантин. С 11 мая заработают парикмахеры, маникюрши, можно будет заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе. С 1 июня заработает транспорт в обычном режиме, откроются рестораны, театры и кинотеатры. А вот секс-клубы будут закрыты до сентября.
- Немецкая Бундеслига первой из топ-европейских чемпионатов восстанавливает футбольный сезон. Матчи без зрителей на стадионах возобновятся с 16 мая.
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Ученые обнаружили сотни мутаций коронавируса и предположили, что новый штамм может быть еще заразнее. И исследователи из США уже успели успокоить: причин для паники, по крайней мере сейчас, нет.
- Темнокожие умирают от осложнений коронавируса в четыре раза чаще, чем белые люди, свидетельствуют данные британской статистики.
- Канадские медики разработали новый способ лечения коронавируса. Диализный устройство удаляет кровь пациента, модифицирует лейкоциты и возвращает их для борьбы с воспалением.