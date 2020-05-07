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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Новини про коронавірус 7 травня: Медведчук поширює фейки, Росія увійшла в антирейтинг

      - Читать новость на русском
      Коронавірус Україна 7 травня 2020 – статистика Україна, світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 7 травня / ainfo.org

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 травня. Труханов оголосив про завершення карантину. Медведчук поширює російські фейки про COVID-19. Росія увійшла у першу п'ятірку країн світу з найбільшою кількістю інфікованих. Матчі Бундесліги відновляться 16 травня.

      Новини про коронавірус в Україні 7 травня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 13 691 випадок COVID-19 (з них 507 за останню добу). 340 людей померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 2 396 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.
      • Коронавірус підтвердили у 2 660 медиків в Україні.
      • У Збройних силах України коронавірусом хворіють 29 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 52 вже одужали.
      • Окупаційна влада звітує про 178 випадків COVID-19 в Криму і 100 – у Севастополі. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих значно більша.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область — 485 випадків;
      • Волинська область — 393 випадки;
      • Дніпропетровська область — 624 випадки;
      • Донецька область — 89 випадків;
      • Житомирська область — 468 випадків;
      • Закарпатська область — 600 випадків;
      • Запорізька область — 300 випадків;
      • Івано-Франківська область — 1055 випадків;
      • Кіровоградська область — 403 випадки;
      • Київ — 1675 випадків;
      • Київська область — 916 випадків;
      • Львівська область — 595 випадків;
      • Луганська область — 42 випадки;
      • Миколаївська область — 171 випадок;
      • Одеська область — 568 випадків;
      • Полтавська область — 236 випадків;
      • Рівненська область — 817 випадків;
      • Сумська область — 131 випадок;
      • Тернопільська область — 951 випадок;
      • Харківська область — 448 випадків;
      • Херсонська область — 146 випадків;
      • Хмельницька область — 138 випадків;
      • Чернівецька область — 2048 випадків;
      • Черкаська область — 324 випадки;
      • Чернігівська область — 68 випадків.

      Актуально Падіння гривні та безробіття: озвучено прогноз на 2020-2021 рік

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • А от окупаційна влада Криму вирішила скасувати туристичний сезон цього року. Жителі півострова тепер зобов'язані носити маски у громадських місцях. 
      • Кернес вже дає задню. Напередодні він заявив, що відкриє метро в Харкові 12 травня. Сьогодні вже відхрещується від своїх слів, і каже, що проти уряду не піде.
      • В Україні цього тижня відновили планові операції, і одразу ж розгорівся скандал. Онкохворі заявляли, що їх змушували платити за тести. Сьогодні у МОЗ відповіли: тести перед операціями мають робити безкоштовно. До отримання результатів пацієнти повинні перебувати на самоізоляції.
      • В Україні одужав пацієнт, який найдовше хворів на коронавірус. 24-річний Максим Головкін із Одеси перебував на жорсткій самоізоляції 55 днів!
      • Рада ухвалила законопроєкт, який чітко визначає категорії людей, яким потрібно робити безкоштовне тестування. Документ також регулює суми лікарняних у зв'язку з COVID-19. Люди, які перебувають в лікарнях чи на самоізоляції, повинні виплачувати 50% від середньої зарплати, медикам – 100%. Крім того, ухвалили законопроєкт про страхування медиків від COVID-19.
      • Житомирська лабораторія днями заявила про зупинку прийому нових зразків для ПЛР-досліджень. Мовляв, вона завантажена на 7 – 8 днів наперед. Сьогодні стало відомо, що керівника цієї лабораторії звільнили. Частину зразків відправили в інші лабораторії, де менше навантаження.
      • У Дніпрі оголосили збір крові у людей, які перехворіли коронавірусом. Їхні антитіла можуть допомогти розробці ліків від COVID-19. Усі донори отримають по 1000 гривень.

      Карантин послаблять з 11 травня
      Карантин послаблять з 11 травня: що дозволять / Інфографіка 24 каналу 

      До теми Як перукарні, магазини та ресторани працюватимуть з 11 травня: список обмежень

      Новини про коронавірус у світі за 7 травня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 3 852 660 випадків COVID-19. 266 076 людей померли від коронавірусу, 1 317 121 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      • США – 1 266 434;
      • Іспанія – 256 855;
      • Італія – 214 457;
      • Велика Британія – 201 101;
      • Росія – 177 160.
      • Вибори у Польщі, швидше за все, таки відбудуться поштою, а дату перенесуть з 10 травня на пізніший термін. Сейм Польщі схвалив відповідний законопроєкт попри те, що Сенат раніше відхилив його. Тепер документ має підписати президент Анджей Дуда.
      • У Сербії 6 травня скасували режим надзвичайного стану. Армія більше не залучається до охорони порядку в країні, комендантську годину скасовано, літнім людям дозволили виходити з дому. З 8 травня починає працювати міський транспорт, з 11 травня діти повернуться у дитсадки та ясла.
      • У Росії кожного дня майже стільки ж нових випадків, як в Україні за весь час – понад 11 000. Загалом там інфіковано 177 160 людей, Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих у світі.
      • Віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" та власник ФК "Спартак" Леонід Федун захворів коронавірусом.
      • Грузія відкриється для іноземних туристів з 1 липня. Для цього планують створити безпечні коридори із сусідніми країнами.
      • Греція також планує відновити туристичний сезон. І відсутність авіасполучення – не проблема, греки планують доставляти туристів поромами.
      • Нідерланди послюблюють карантин. З 11 травня запрацюють перукарі, манікюрниці, можна буде займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі. З 1 червня запрацює транспорт у звичному режимі, відкриються ресторани, театри й кінотеатри. А от секс-клуби будуть закриті до вересня.
      • Німецька Бундесліга першою з топ-європейських чемпіонатів відновлює футбольний сезон. Матчі без глядачів на стадіонах відновляться з 16 травня.

      Важливо Як житимуть українці після зняття карантинних обмежень

      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус COVID-19 Фейки про коронавірус Новини України Здоров'я Порушення карантину в Черкасах Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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