Новини про коронавірус 7 травня: Медведчук поширює фейки, Росія увійшла в антирейтинг
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 травня. Труханов оголосив про завершення карантину. Медведчук поширює російські фейки про COVID-19. Росія увійшла у першу п'ятірку країн світу з найбільшою кількістю інфікованих. Матчі Бундесліги відновляться 16 травня.
Новини про коронавірус в Україні 7 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 13 691 випадок COVID-19 (з них 507 за останню добу). 340 людей померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 2 396 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.
- Коронавірус підтвердили у 2 660 медиків в Україні.
- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 29 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 52 вже одужали.
- Окупаційна влада звітує про 178 випадків COVID-19 в Криму і 100 – у Севастополі. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих значно більша.
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Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 485 випадків;
- Волинська область — 393 випадки;
- Дніпропетровська область — 624 випадки;
- Донецька область — 89 випадків;
- Житомирська область — 468 випадків;
- Закарпатська область — 600 випадків;
- Запорізька область — 300 випадків;
- Івано-Франківська область — 1055 випадків;
- Кіровоградська область — 403 випадки;
- Київ — 1675 випадків;
- Київська область — 916 випадків;
- Львівська область — 595 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 171 випадок;
- Одеська область — 568 випадків;
- Полтавська область — 236 випадків;
- Рівненська область — 817 випадків;
- Сумська область — 131 випадок;
- Тернопільська область — 951 випадок;
- Харківська область — 448 випадків;
- Херсонська область — 146 випадків;
- Хмельницька область — 138 випадків;
- Чернівецька область — 2048 випадків;
- Черкаська область — 324 випадки;
- Чернігівська область — 68 випадків.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- Труханов заявив, що карантин в Одесі завершено. Більше того – місто вже готується до курортного сезону.
- А от окупаційна влада Криму вирішила скасувати туристичний сезон цього року. Жителі півострова тепер зобов'язані носити маски у громадських місцях.
- Кернес вже дає задню. Напередодні він заявив, що відкриє метро в Харкові 12 травня. Сьогодні вже відхрещується від своїх слів, і каже, що проти уряду не піде.
- В Україні цього тижня відновили планові операції, і одразу ж розгорівся скандал. Онкохворі заявляли, що їх змушували платити за тести. Сьогодні у МОЗ відповіли: тести перед операціями мають робити безкоштовно. До отримання результатів пацієнти повинні перебувати на самоізоляції.
- В Україні одужав пацієнт, який найдовше хворів на коронавірус. 24-річний Максим Головкін із Одеси перебував на жорсткій самоізоляції 55 днів!
- Медведчук поширює російські фейки про COVID1-19, заявили у Держдепі. Зокрема, він поширював брехню про наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляють біологічну зброю. Такий фейк поширив і канал "1+1", Нацрада вже висловила обурення.
- Українські авіакомпанії скасували усі свої рейси до кінця травня. МАУ та SkyUp не виконуватимуть рейсів до 22 травня, "Мотор Січ" – до 24 травня, WindRose – до 31 травня.
- Рада ухвалила законопроєкт, який чітко визначає категорії людей, яким потрібно робити безкоштовне тестування. Документ також регулює суми лікарняних у зв'язку з COVID-19. Люди, які перебувають в лікарнях чи на самоізоляції, повинні виплачувати 50% від середньої зарплати, медикам – 100%. Крім того, ухвалили законопроєкт про страхування медиків від COVID-19.
- Житомирська лабораторія днями заявила про зупинку прийому нових зразків для ПЛР-досліджень. Мовляв, вона завантажена на 7 – 8 днів наперед. Сьогодні стало відомо, що керівника цієї лабораторії звільнили. Частину зразків відправили в інші лабораторії, де менше навантаження.
- У Дніпрі оголосили збір крові у людей, які перехворіли коронавірусом. Їхні антитіла можуть допомогти розробці ліків від COVID-19. Усі донори отримають по 1000 гривень.
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Новини про коронавірус у світі за 7 травня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 852 660 випадків COVID-19. 266 076 людей померли від коронавірусу, 1 317 121 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 266 434;
- Іспанія – 256 855;
- Італія – 214 457;
- Велика Британія – 201 101;
- Росія – 177 160.
- У Ватикані коронавірусом захворів помічник Папи Римського Франциска. Це вже 12 випадок в країні.
- Вибори у Польщі, швидше за все, таки відбудуться поштою, а дату перенесуть з 10 травня на пізніший термін. Сейм Польщі схвалив відповідний законопроєкт попри те, що Сенат раніше відхилив його. Тепер документ має підписати президент Анджей Дуда.
- У Сербії 6 травня скасували режим надзвичайного стану. Армія більше не залучається до охорони порядку в країні, комендантську годину скасовано, літнім людям дозволили виходити з дому. З 8 травня починає працювати міський транспорт, з 11 травня діти повернуться у дитсадки та ясла.
- У Росії кожного дня майже стільки ж нових випадків, як в Україні за весь час – понад 11 000. Загалом там інфіковано 177 160 людей, Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих у світі.
- Віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" та власник ФК "Спартак" Леонід Федун захворів коронавірусом.
- Грузія відкриється для іноземних туристів з 1 липня. Для цього планують створити безпечні коридори із сусідніми країнами.
- Греція також планує відновити туристичний сезон. І відсутність авіасполучення – не проблема, греки планують доставляти туристів поромами.
- Нідерланди послюблюють карантин. З 11 травня запрацюють перукарі, манікюрниці, можна буде займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі. З 1 червня запрацює транспорт у звичному режимі, відкриються ресторани, театри й кінотеатри. А от секс-клуби будуть закриті до вересня.
- Німецька Бундесліга першою з топ-європейських чемпіонатів відновлює футбольний сезон. Матчі без глядачів на стадіонах відновляться з 16 травня.
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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Вчені виявили сотні мутацій коронавірусу і припустили, що новий штам може бути ще заразніший. Та дослідники зі США вже встигли заспокоїти: причин для паніки, принаймні зараз, немає.
- Темношкірі помирають від ускладнень коронавірусу в чотири рази частіше, ніж білі люди, свідчать дані британської статистики.
- Канадські медики розробили новий спосіб лікування коронавірусу. Діалізний пристрій видаляє кров пацієнта, модифікує лейкоцити й повертає їх для боротьби із запаленням.