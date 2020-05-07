Новини про коронавірус 7 травня: Медведчук поширює фейки, Росія увійшла в антирейтинг

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 травня. Труханов оголосив про завершення карантину. Медведчук поширює російські фейки про COVID-19. Росія увійшла у першу п'ятірку країн світу з найбільшою кількістю інфікованих. Матчі Бундесліги відновляться 16 травня.