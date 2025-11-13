Об этом в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что сразу состоялось отстранение причастных, отставка Наблюдательного совета "Энергоатома", немедленная реакция президента, максимальное поощрение работы правоохранительных органов.

Смотрите также В Европе впервые прокомментировали масштабный коррупционный скандал в Украине

Дело Миндича: что теперь Украина должна показать перед ЕС?

Сегодня, по словам Подоляка, важно как существующая система будет реагировать на такой вызов. Он отметил на том, что 10 – 15 лет назад, если бы Украина имела такой коррупционный кейс, то он разворачивался медленнее, потому что было бы меньше медийных площадок, соцсетей. К тому же, как отметил советник председателя ОПУ, были бы попытки кого-то сохранить у власти, перевести на другие должности, о чем-то замолчать. Сегодня ситуация развивается по-другому.

"Уже есть соответствующие кадровые и юридические решения, жесткие политические реакции, что должно свидетельствовать об относительной зрелости системы. Так же это работает в европейских странах. Есть примеры, когда там министры или другие должностные лица уходят в отставку с последующими долгими юридическими процедурами (например, Саркози). Бывший президент Франции получил 5 лет заключения за коррупцию", – озвучил Подоляк.

Реакции, которые сейчас демонстрируют государственные институты Украины, как отметил советник председателя Офиса Президента, свидетельствуют о том, что наше государство движется в правильном направлении. Он отметил, что понимает, на сколько эмоционально негативно на фоне войны, депрессивных настроений видеть людей, которые так нагло выстраивают серые схемы. Подоляк убежден, что для многих участников таких коррупционных схем потенциальная карьера и заработки уже точно закончились.

Вот говорят, что кто-то там имеет отношение к президенту, но он готов ввести санкции (в отношении фигурантов дела Миндича – 24 Канал). Для того же Миндича это будет означать сложности для его передвижения по миру, пользования своим имуществом,

– объяснил Подоляк.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что сейчас для Украины важно демонстрировать желание быть в альянсе с ЕС , в котором существуют определенные правила, в том числе антикоррупционные. Президент Зеленский, по словам Подоляка, как раз все это показывает: скорость реакции, готовность максимально прозрачно подходить к аудиту выявленных схем, принимать кадровые и санкционные решения.

Грабят страну, которая истекает кровью, и с падением экономики тратит последнее, чтобы поддерживать ВСУ, люди, которые не имеют ничего внутри,

– подытожил советник главы Офиса Президента.

Как власть реагирует на разоблаченную коррупцию в сфере энергетики?