Поздно вечером 21 апреля кортеж российского диктатора прибыл в Кремль. Не стали помехой даже дождь и лужи.

Об этом сообщают российские пропагандисты. В сети уже обнародовали соответствующее видео, передает 24 Канал.

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Кортеж Путина прибыл в Кремль

РосСМИ пишут, что кортеж Путина прибыл в Кремль в 23:10. Отмечают, что это произошло "несмотря на дождь и лужи".

Кортеж диктатора прибыл в Кремль: смотрите видео

Также пропагандисты отметили, что уже в понедельник после 12:00 диктатор сверит часы с Ильхамом Алиевым.

Россия выводит войска из Нагорного Карабаха

Накануне азербайджанские СМИ сообщили, что Россия начала вывод так называемых "миротворцев" с территории Нагорного Карабаха.

Первые военные и техника уже покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе.

В комментарии 24 Каналу советник руководителя ОП отметил, что страна-агрессор сейчас пытается найти дополнительные, профессиональные военные способности.

Оккупанты собирают их везде. В частности, на Дальнем Востоке, на Балтике, на северных направлениях. Захватчики делают из них штурмовые отряды, батальоны и отправляют на линию фронта.

. Ильхам Алиев – президент Азербайджана.