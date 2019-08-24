"Космическое" поздравление: в Украине впервые прошли испытания степени ракеты-носителя
Впервые за время новейшей истории Украины были проведены испытания ступени ракеты-носителя. Так, 23 августа состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".
Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя, сообщает конструкторское бюро "Южное".
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Сам "Циклон-4" будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники на орбиту. Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".
Испытания степени признаны успешными. В конструкторском бюро также пообещали представить более подробный отчет после завершения всего комплекса испытаний.
С Днем Независимости, космическое государство Украина,
– отмечает КБ "Южное".
Что такое ракета-носитель?Ракета-носитель – аппарат, предназначенный для вывода полезного багажа в космическое пространство. Наиболее распространены одноразовые многоступенчатые ракеты. Одноразовые ракеты имеют высокую надежность благодаря максимальному упрощению всех элементов.
Трехступенчатые ракеты-носители считаются конструктивно самыми сложными.
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