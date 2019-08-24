"Космическое" поздравление: в Украине впервые прошли испытания степени ракеты-носителя

Впервые за время новейшей истории Украины были проведены испытания ступени ракеты-носителя. Так, 23 августа состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя, сообщает конструкторское бюро "Южное".

Интересно: Кто такой Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос

Сам "Циклон-4" будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники на орбиту. Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".

Испытания степени признаны успешными. В конструкторском бюро также пообещали представить более подробный отчет после завершения всего комплекса испытаний.

С Днем Независимости, космическое государство Украина,

– отмечает КБ "Южное".

Что такое ракета-носитель?Ракета-носитель – аппарат, предназначенный для вывода полезного багажа в космическое пространство. Наиболее распространены одноразовые многоступенчатые ракеты. Одноразовые ракеты имеют высокую надежность благодаря максимальному упрощению всех элементов.



Трехступенчатые ракеты-носители считаются конструктивно самыми сложными.