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      "Космическое" поздравление: в Украине впервые прошли испытания степени ракеты-носителя

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      В Украине прошли испытания третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4"
      В Украине прошли испытания третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" / Facebook КБ "Южное"

      Впервые за время новейшей истории Украины были проведены испытания ступени ракеты-носителя. Так, 23 августа состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

      Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя, сообщает конструкторское бюро "Южное".

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      Сам "Циклон-4" будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники на орбиту. Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".

      Испытания степени признаны успешными. В конструкторском бюро также пообещали представить более подробный отчет после завершения всего комплекса испытаний.

      С Днем Независимости, космическое государство Украина,
      – отмечает КБ "Южное".

      Что такое ракета-носитель?Ракета-носитель – аппарат, предназначенный для вывода полезного багажа в космическое пространство. Наиболее распространены одноразовые многоступенчатые ракеты. Одноразовые ракеты имеют высокую надежность благодаря максимальному упрощению всех элементов.

      Трехступенчатые ракеты-носители считаются конструктивно самыми сложными.

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      Теги: Новости Украины авиация Космос Новости Техно
      Источник: 24 канал
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