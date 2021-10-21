Космос и ядерное оружие: НАТО готовит новый план защиты от агрессии России

В Североатлантическом Альянсе не исключают, что Россия может напасть одновременно из нескольких направлений. Именно поэтому в НАТО должны согласовать новый генеральный план по защите от потенциального нападения со стороны России.

Соответствующую стратегию 21 октября должны согласовать Министры обороны стран НАТО. Новый план должен защитить страны НАТО от нападения России одновременно в нескольких направлениях.

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НАТО планирует согласовать новый генеральный план по защите от нападения России

Цель новой стратегия НАТО – подготовится к любой одновременной атаке России в регионах Балтийского и Черного моря, которая может включать ядерное оружие, взлом компьютерных сетей и атаки из космоса,

– говорится в сообщении.

Кроме того, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что документ будет признавать угрозы 21 века и как с ними бороться.

Высокопоставленные лица заявили, что "Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона" и стратегический план ее реализации необходимы, потому что Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников по блоку НАТО.

В частности вспомнили о концентрации войск России на границе с Украиной, которая была самой большой с 2014 года.

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