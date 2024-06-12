Конгрессмен-демократ сказал, действительно ли США боятся краха российского режима

С начала полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты предоставляют Украине военную помощь, но ее недостаточно для того, чтобы одержать победу над врагом. Часто такую позицию Вашингтона объясняют опасением администрации Джо Байдена.

Мол, стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах границ России и, возможно, к отставке Владимира Путина. В разговоре с 24 Каналом конгрессмен-демократ Джим Хаймс сказал, действительно ли его коллеги боятся краха российского режима.

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Путин должен осознать масштабы своей ошибки

По мнению Гаймса, это бессмысленная ставка. Напомним, что мир уже видел как Евгений Пригожин вместе с вагнеровцами шел на Москву, поэтому довольно бессмысленно верить в возможность падения режима. Хотя, конечно, это возможно.

Есть длинная история на протяжении веков свержения российских лидеров, но, к сожалению, если вы посмотрите сегодня на весь мир, то увидите, что существует не так много примеров того, когда автократические диктаторы теряли свои должности из-за безответственного поведения. Так что, это опять же, это не то, на что мы можем рассчитывать,

– отметил конгрессмен-демократ.

По его словам, Запад, в частности США, имеют целью сделать так, чтобы Путин понял, что эта война ему обходится ужасно, ужасно и нерационально дорого, и в результате этого начал искать выходы. Российский президент должен осознать масштабы своей ошибки и изменить курс.

"Пока армия Путина продвигается на Харьковщине, а на Донбассе все зашло в тупик, он верит, что сможет это выдержать. Нам нужно изменить эту динамику", – подчеркнул Геймс.

Какая ключевая цель США

Администрация Байдена должна преследовать одну главную цель – помочь Украине выиграть эту войну. Эта цель очень отличается от того, чтобы помогать украинцам так, чтобы они вели эту войну до наступления патовой ситуации.

Соединенные Штаты предоставили Украине поддержку в виде обучения и оружия, чтобы наши военные могли мужественно и героически оттеснить россиян. Но сейчас ситуация патовая и нельзя допустить, чтобы она сохранялась.

Мы не можем вступить в переговоры с Владимиром Путиным, в результате которых он сможет получить по крайней мере некоторые вещи из того, что хотел. Тогда это точно не будет тем результатом, с которым каждый из нас сможет жить в будущем, потому что другие диктаторы будут подражать незаконной и жестокой деятельности Путина,

– добавил конгрессмен-демократ.

По его словам, нужна победа Украины в этой войне и сегодня Запад, в частности США, оказали большую помощь украинцам, но ее достаточно для того, чтобы выжить, но не для того, чтобы победить и американцы должны изменить это.

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