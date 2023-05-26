Ночью неизвестный дрон атаковал Краснодар: попадание попало на видео

Ночью 26 мая в центре русского Краснодара произошел мощный взрыв. Около четырех часов утра российский город атаковал неизвестный беспилотник.

Жители Краснодара сообщали, что слышали громкие взрывы над центром города, пишет 24 Канал. По словам очевидцев было по меньшей мере два звука "хлопка".

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В Краснодаре упал беспилотник

Россияне сразу принялись заявлять об успешной работе ПВО. В частности, в результате падения обломки сбитого дрона было повреждено здание на Морской улице в центре Краснодара.

Впоследствии в сети россияне опубликовали момент удара беспилотника в Краснодаре, что свидетельствует о том, что ПВО не сработало. В России утверждают, что дрон целился в выше связи.

Видео атаки беспилотника на Краснодар: смотрите видео

Пока неизвестно, кто атаковал Краснодар. Также нет информации, откуда прилетел беспилотник.

Аатаку неизвестного беспилотника прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил, что в результате падения дрона разрушений подверглись офисное здание и жилой дом.

В Краснодаре упал дрон, когда Россия атаковала Украину