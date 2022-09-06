Красный Крест дважды посещал Еленовку до 29 июля: в организации отказались предоставить детали

6 сентября 2022 , 16:49
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Красный Крест заявляет, что его представители дважды посещала Еленовку до 29 июля, когда россия совершила там теракт. Сотрудникам Красного Креста удалось посетить сотни военнопленных.

Красный Крест не получил доступ к людям, которые находились в Еленовке до 29 июля

Целью визитов, как заявили в Красном Кресте, было обеспечение военнопленных питьевой водой, пишет 24 канал. В МККК отметили, что в их обязанности входит проверка, придерживается ли каждая из сторон конфликта возложенных на нее Женевскими конвенциями обязательств.

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Для этого и предусмотрены визиты МККК, которые не могут быть ограничены по времени без уважительных причин. Наши специалисты осуществляли такие визиты в разные места ограничения свободы. Но в результате посетили сотни людей, в то время как хотели бы видеть тысячи военнопленных,
– говорится в сообщении.

При этом в Красном Кресте подчеркнули, что ответственность за безопасность военнопленных возложена на сторону конфликта, которая удерживает людей. То есть, за безопасность военнопленных в Еленовке отвечала россия, а не Красный Крест.

Также в МККК заявили, что не могут публично говорить о результатах визитов к военнопленным. Там отметили, что фиксируют нарушение международного гуманитарного права, но они обсуждаются в конфиденциальном диалоге.

Такой конфиденциальный характер диалога дает нам больше возможностей для посещения военнопленных. Наша цель состоит в фиксировании нарушений международного гуманитарного права не для выявления виновных и их наказания, а для их предотвращения в будущем,
– сказали в Красном Кресте.

Также Красный Крест сообщил, что до сих пор не получил доступ к находившимся в Еленовке до 29 июля. В МККК добавили, что постоянно ведут переговоры по этому поводу.

Когда Красный Крест был в Еленовке

Справка! 29 июля россия совершили теракт в колонии в Еленовке, убив украинских военнопленных из "Азовстали". В результате трагедии погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. По данным ГУР МО, за теракт ответственны наемники из ППК "Вагнера"

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Автор: Михайло Гема