Красный Крест дважды посещал Еленовку до 29 июля: в организации отказались предоставить детали

Красный Крест заявляет, что его представители дважды посещала Еленовку до 29 июля, когда россия совершила там теракт. Сотрудникам Красного Креста удалось посетить сотни военнопленных.

Красный Крест не получил доступ к людям, которые находились в Еленовке до 29 июля

Целью визитов, как заявили в Красном Кресте, было обеспечение военнопленных питьевой водой, пишет 24 канал. В МККК отметили, что в их обязанности входит проверка, придерживается ли каждая из сторон конфликта возложенных на нее Женевскими конвенциями обязательств.

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Для этого и предусмотрены визиты МККК, которые не могут быть ограничены по времени без уважительных причин. Наши специалисты осуществляли такие визиты в разные места ограничения свободы. Но в результате посетили сотни людей, в то время как хотели бы видеть тысячи военнопленных,

– говорится в сообщении.

При этом в Красном Кресте подчеркнули, что ответственность за безопасность военнопленных возложена на сторону конфликта, которая удерживает людей. То есть, за безопасность военнопленных в Еленовке отвечала россия, а не Красный Крест.

Также в МККК заявили, что не могут публично говорить о результатах визитов к военнопленным. Там отметили, что фиксируют нарушение международного гуманитарного права, но они обсуждаются в конфиденциальном диалоге.

Такой конфиденциальный характер диалога дает нам больше возможностей для посещения военнопленных. Наша цель состоит в фиксировании нарушений международного гуманитарного права не для выявления виновных и их наказания, а для их предотвращения в будущем,

– сказали в Красном Кресте.

Также Красный Крест сообщил, что до сих пор не получил доступ к находившимся в Еленовке до 29 июля. В МККК добавили, что постоянно ведут переговоры по этому поводу.

Когда Красный Крест был в Еленовке

Представитель МККК Александр Власенко в августе информировал, что сотрудники Красного Креста дважды посещали украинских пленных в колонии в оккупированной Еленовке. Это произошло через 2-3 дня после того, как туда перевели военнопленных.

Власенко сообщал, что визит Красного Креста был коротким и не отвечал действующим требованиям МККК. В частности, цель визита заключалась в том, чтобы привезти пленным питьевую воду.

В то же время вернувшиеся из плена украинцы утверждают, что не видели ни одного представителя международных организаций, в том числе и Красного Креста. Об этом говорил защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок с позывным "Википедия".

Выходившим с завода в мае защитникам "Азовстали" обещали, что их в плену будут посещать международные организации.

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