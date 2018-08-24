Красота Млечного Пути в Финляндии: удивительные фото
Финляндия всегда привлекала фотографов, которые стремились сделать уникальные снимки природы. Так, художник показал красоту Млечного Пути в стране, покорив сеть эффектными фотографиями.
Тысячи путешественников со всего мира ежегодно посещают Финляндию. Все потому, что страна соединила красоту природы и архитектуры. Даже самые взыскательные туристы найдут здесь место, которое навсегда запомнится им.
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Исключением не являются и фотографы. Художники пытаются снять удивительное небесное явление – Млечный Путь. Удалось это сделать фотографу Оскару Кесерчи, который провел уик-энд под открытым небом. По его словам, ночью снимки удаются эффектнее, поскольку все словно замирает.
"Несколько лет назад я не знал о Млечном Пути. Несколько лет назад я бы не решился ехать сам посреди ночи. Но сейчас я фотографирую звезды почти 4 года, и до сих пор каждый раз переживаю этот процесс, как будто впервые. Прекрасно, что могу запечатлеть все своим фотоаппаратом, особенно, Млечный Путь и Северные огни", – рассказал Оскар Кесерчи.
Кроме этого, художник показал красоту звездного неба в Греции и Исландии. Фото, опубликованные Оскаром Кесерчи, завораживают красотой.