Красота Млечного Пути в Финляндии: удивительные фото

Финляндия всегда привлекала фотографов, которые стремились сделать уникальные снимки природы. Так, художник показал красоту Млечного Пути в стране, покорив сеть эффектными фотографиями.

Тысячи путешественников со всего мира ежегодно посещают Финляндию. Все потому, что страна соединила красоту природы и архитектуры. Даже самые взыскательные туристы найдут здесь место, которое навсегда запомнится им.

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Исключением не являются и фотографы. Художники пытаются снять удивительное небесное явление – Млечный Путь. Удалось это сделать фотографу Оскару Кесерчи, который провел уик-энд под открытым небом. По его словам, ночью снимки удаются эффектнее, поскольку все словно замирает.

"Несколько лет назад я не знал о Млечном Пути. Несколько лет назад я бы не решился ехать сам посреди ночи. Но сейчас я фотографирую звезды почти 4 года, и до сих пор каждый раз переживаю этот процесс, как будто впервые. Прекрасно, что могу запечатлеть все своим фотоаппаратом, особенно, Млечный Путь и Северные огни", – рассказал Оскар Кесерчи.

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 21 Сер 2018 р. о 3:17 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 18 Сер 2018 р. о 11:53 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 18 Сер 2018 р. о 4:00 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 17 Сер 2018 р. о 12:48 PDT

Кроме этого, художник показал красоту звездного неба в Греции и Исландии. Фото, опубликованные Оскаром Кесерчи, завораживают красотой.

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 23 Сер 2018 р. о 2:42 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 8 Сер 2018 р. о 5:36 PDT

Допис, поширений Oscar Keserci - Finland (@oscarkes_photo) 11 Лип 2018 р. о 8:17 PDT