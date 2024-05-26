"Варшава тоже получит порцию радиоактивного пепла": в Кремле угрожают начать мировую войну

Кремлевским чиновникам не понравились заявления Сикорского об ударе США по силам России, поэтому там начали традиционную практику угроз и запугиваний.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил началом глобальной ядерной войны и пообещал накрыть Варшаву радиоактивным пеплом.

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Дело в том, что недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае применения ядерного оружия со стороны России, то США проведут массированную атаку и уничтожат все объекты России в Украине.

Медведев угрожает началом мировой войны

И ответ кремлевской свиты не заставил себя ждать: Медведев назвал Сикорского "странным существом" и пригрозил началом ядерной войны, если США вмешается в прямой конфликт в Украине.

"Попадание американцев по нашим целям означает начало мировой войны", – заявил Медведев.

"Варшава получит порцию радиоактивного пепла"

Российский политик отметил, что полякам следует быть осторожнее в своих заявлениях. В частности Медведев вспомнил заявление Анджея Дуды о готовности Польши разместить ядерное оружие союзников.

Поэтому, разошелся прямыми угрозами Польше – сказал, что Варшава получит порцию радиоактивного пепла.

Учитывая, что еще один поляк Дуда недавно заявил о желании развернуть ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла,

– пригрозил Медведев.

В России продолжаются ядерные испытания