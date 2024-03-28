Что панически скрывают российские спецслужбы: интервью с Подоляком о теракте в "Крокусе"

Владимир Путин продолжает придумывать байки о якобы "украинском следе" в теракте под Москвой. В то же время российские силовики используют теракт в "Крокусе" в свою пользу.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что они пытаются замаскировать свою некомпетентность и неспособность предотвратить теракт. Больше об этом, усиление безопасности в столице и удары по российским НПЗ – читайте далее в материале.

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Об усилении безопасности Киева

В Киеве усилят меры безопасности. Это якобы связано с угрозами активизации ракетных обстрелов и риском проникновения диверсионных групп. Означает ли это, что вернут блокпосты? Кроме того, если есть такое усиление, то стоит ли ожидать от России того, что мы еще не видели неделю, месяц или год назад?

Мы с вами находимся в этой войне уже два года. Я вообще не понимаю конструкций "мы что-то будем усиливать". Для этого же и созданы военно-гражданские администрации – чтобы эффективно мониторить все, что происходит и принимать соответствующие логистические решения. Не обязательно же постоянно говорить: "Мы усилим защиту от ракетных обстрелов".

Очевидно, что сегодня Россия использует сверхзвук, баллистику, но как вы будете усиливать? Этим уже занимаются противоракетные системы. Это то, о чем постоянно говорит с партнерами президент Украины – о необходимости дополнительно предоставить Украине противоракетные способности.

То есть, что именно вы будете делать? Будете больше об этом говорить или что? Я не совсем понимаю этих информационных программ, мол, заявим об усилении противоракетных мер. Хорошо. Но об этом будут говорить Воздушные силы.

Относительно ДРГ, на мой взгляд, сегодня с этим очень эффективно работает Служба безопасности Украины, которая, подчеркну, эффективно работает и по приграничным областям, это в частности Сумская область, Черниговская и так далее. Безусловно, специалисты Службы безопасности Украины точно понимают, как надо контрработать с потенциальными ДРГ.

Поэтому для чего тогда выходить и психологически говорить, якобы будет существенное увеличение ДРГ в городе Киеве, бойтесь, прячьтесь и так далее? В чем смысл таких заявлений? Если вы хотите что-то делать, то надо проводить заседания, разрабатывать логистический план, этим должны заниматься соответствующие службы. Но все это внутренние распорядительные документы.

28 марта в Киеве провели срочное заседание Совета обороны города. Это произошло после того, как Россия усилила ракетный террор украинских городов. По его итогам сделали ряд заявлений и призвали жителей столицы не паниковать.

Что должна дать эта информация гражданам? Например, вы могли бы сказать, что провели заседание, оценили все риски, что работаете в координации с Воздушными силами для того, чтобы четко осознавать, какое количество атак возможно. Вы понимаете, что все под контролем, в частности учитывая системы Patriot.

Во-вторых, вы в координации с силовыми структурами, полицией, Нацгвардией, СБУ по профилактике. Тогда все супер. Мы же понимаем, что Россия перешла в радикальную риторику. Мы видим усиление этой риторики. Теперь они говорят, что идет не так называемая "сво", а война, что они будут полностью уничтожать Украину, всех убивать. Но мы понимаем, что это лишь пропагандистские нарративы, которые они используют для психоэмоционального воздействия на Украину. Тогда у меня возникает вопрос – зачем говорить, что все будет крайне плохо?

Что лично я сегодня вижу в нашем медиапространстве все чаще и чаще? Это то, что Россия проводит дополнительные мобилизации, она накопит 300 тысяч человек и пойдет захватывать Харьков. Точно пойдет? Точно накопит 300 тысяч? Найдет ли амуницию для них? Проводит ли она сегодня мобилизацию так же как и раньше, пробует доукомплектовать свои дивизии, чтобы продолжать это количественное давление по линии фронта?

Второе, у России есть просто "супероружие" – "Цирконы". Теперь якобы нам конец и так далее. Точно конец? Точно их не сбивает тот же Patriot? Это же просто радикализация негативных информационных сообщений. Зачем? Что должны вызвать в ответ такие заявления?

В распоряжении написано, что соответствующим структурам приказали дать постоянный доступ к укрытиям, а что он был непостоянный?

Я говорю о другом. Вы (местные власти – 24 Канал) уполномочены это делать, правильно? Зачем тогда об этом обязательно говорить? Ну, то есть выйти и сказать, что мы предоставили распоряжение, которое уже есть в наших полномочиях. Тогда давайте вы будете говорить, что предоставили распоряжение включить отопление или свет. Ну об этом же "обязательно" надо сообщить как можно большему количеству людей.

Мне кажется, что надо быть компетентным даже в том, что и как ты говоришь. Это очень важно. Вы действительно должны проводить соответствующие заседания, выдавать распоряжения, а после этого должны сказать, что службы проанализировали, промониторили, получили необходимые распоряжения и все держат под контролем. Почему? Потому что сегодня психоэмоциональное состояние – это также очень важно.

Если подытожить, кроме того, что это сообщение есть в информационном поле и мы с вами его обсуждаем, есть ли какие-то признаки, указывающие на то, что Россия усилит давление или увеличит обстрелы Украины?

Есть три вещи. Россия действительно усиливает ракетные обстрелы. Мы видим, что они это делают ежедневно. Очевидно, у них есть определенный накопленный объем соответствующих ракет, прежде всего сверхзвуковых и баллистических. Ведь крылатые ракеты они сегодня используют в совершенно другом количестве, чем в прошлом году. Например, 20 – 30 крылатых ракет в отличие от прошлого года, когда использовали их 100 – 120.

Количество дронов – оно такое же. Они каждую ночь используют от 20 до 40 БПЛА, то есть атакуют "Шахедами" всю территорию Украины.

Да, есть определенная эскалация по риторике. Я об этом уже сказал. Есть определенные угрозы, увеличения атак именно на критическую гражданскую инфраструктуру. Мы видим это по Харькову. Россия даже использует управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре.

То есть определенная эскалация есть, но опять-таки мы уже два года находимся в войне. Понятно, как этому надо противодействовать, что делать, какие распоряжения и так далее. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки уважали психоэмоциональное состояние своей страны и не просто констатировали, что Россия что-то будет делать, а говорили о том, что будет делать Украина с точки зрения противодействия.

Если вы сказали, что усилите меры, то надо было бы сказать, какие именно меры будут. Например, дополнительные блокпосты ради того и того, или еще какие-то дополнительные опции. Это было бы правильно.

А, например, работа с диверсионными группами – это не работа гражданского населения, правильно? Это работа специальных уполномоченных силовых структур. Соответственно именно они должны сказать, что работают и знают, что произойдет дальше.

Может ли Украина стать целью для террористических атак

Может ли это быть связано с инцидентами в России, в частности в "Крокус Сити Холл"? Потому что накануне появились фотографии Парижа, Лондона, Мадрида и Рима, где ИГИЛ намекнул, что будут следующие города, где будут совершать теракт.

Я считаю, что это (теракт в России – 24 Канал) действительно дело рук ИГИЛ, то есть "Исламского государства". Другое дело заключается в том, что российские силовые структуры хотели использовать и уже используют теракт в свою пользу, чтобы замаскировать свою недееспособность, непрофессионализм, некомпетентность. Замаскировать то, что они не занимались превенцией, агентурной разведкой структур ИГИЛ, анализом того, что происходит на территории России, в частности в среде мигрантов.

Чтобы замаскировать все это, они дальше используют теракт для нагнетания антиукраинской истерики. Им это не очень удается. Смотрите, они задержали исполнителей – граждан России, которые еще вчера были гражданами Таджикистана; понимают, в каких государствах они находились до начала теракта; имеют данные от разведок других стран по увеличению рисков, которые генерирует подразделение ИГИЛ, но все равно считают, что здесь якобы "присутствует Украина".

Это полный бред. Но даже неплохо, что они так продолжают говорить, потому что это полностью обнулило симпатии, сочувствие, которые возникли после теракта со стороны стран проукраинской коалиции. Сегодня же эти государства также понимают, что это абсолютно неадекватная страна.

Например, социология показывает, что во Франции очень сильно боятся терактов. В обществе ощущение на 7 из 10 баллов, что такие теракты могут произойти. Безусловно, ИГИЛ, если начал эту программу терроризирования разных стран, то он ее продолжит. В этом нет сомнений, потому что для глобального терроризма это важно. Если ты начал, то надо повышать вес, свое влияние на глобальный политический процесс. ИГИЛ снова хочет подняться на первые позиции в рейтинге террористов. Поэтому они могут атаковать.

Но опять-таки, смотрите, Россия сегодня атакует Украину и масштабно разрушает глобальную систему безопасности, то есть она обнуляет международное право, контуры безопасности, использует террористические методы в войне против Украины, атакует крылатыми ракетами и так далее. Все это дает надежду таким, как ИГИЛ, что сейчас можно использовать такие способы ведения войны, способы атаки на гражданское население. И действительно такие панические настроения существенно возрастают в других странах.

, 24 Канал собрал все, что известно о теракте в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой. Детали – читайте в материале

Будет ли Украина целью? Может быть и Украина, но мы с вами ежедневно являемся мишенью для российских террористических атак. И Россия дальше будет продолжать терроризировать наше гражданское население. Почему? Потому что сегодня Россия абсолютно точно понимает, что по линии фронта ничего не удается, даже несмотря на использование огромного количества тех же КАБов. Поэтому они и терроризируют гражданское население, прежде всего в приграничных населенных пунктах.

Россияне откровенно говорят, что им надо уничтожить миллионный город Харьков. Посмотрите, в 2014 году они зашли, создали себе плацдармы для следующей масштабной атаки на Украину. И что они говорили? Они говорили, что в Украине, особенно на Востоке, все "ждут Россию".

Мол, как только Россия начнет какую-то операцию, то к ней все присоединятся, потому что здесь живут потенциально их граждане. И что мы видим сегодня? Они отвергли все эти пропагандистские упреки о том, что их якобы будут встречать с цветами. Теперь они просто уничтожают миллионные города КАБами. Целые жилые кварталы. Это просто нонсенс.

И все говорят, что в "Крокусе" был теракт. Тогда у меня вопрос, а 14 многоэтажек в Харькове 27 марта это тогда что? Это конвенционная война военных против военных на поле боя, правильно? Мы же так должны назвать? То есть "Крокус Сити Холл" – трагедия, глобальный терроризм. А что такое 14 жилых кварталов в Харькове? Сознательное уничтожение КАБом именно гражданского населения. Это и есть теракт.

Последствия удара по Харькову 27 марта / Харьковская областная прокуратура

Поэтому, безусловно, мы с вами под давлением террористических атак России. Безусловно, она еще будет пытаться психоэмоционально на нас влиять, увеличивается количество этих атак. Надо с нашими партнерами прийти к консолидированному мнению о том, что небо стоит дозакрыть. Для этого надо 5 – 7 дополнительных систем Patriot. Почему именно Patriot? Потому что он работает по баллистике и сверхзвуку. Другие системы, к сожалению, нет. Они работают по крылатым ракетам и "Шахедам".

И, конечно, надо осознать, что пока Россия будет вести войну такого типа с террористическим компонентом, то другие террористические организации существенно будут наращивать свое влияние на другие регионы. Мне кажется очевидным, что ИГИЛ будет атаковать разные страны.

Путин испортил шанс для Кремля

Очень "удобно" складывается ситуация для Владимира Путина, который может говорить: "Давайте объединимся вместе в борьбе с терроризмом". Теперь оказывается Россия уже не страна-террорист, а "жертва агрессии". Тогда обстрел Харькова – это не теракт? Почему каждый день мы не слышим соболезнований в адрес Украины?

Нет. Можно сказать, что так могло бы быть, чтобы России сочувствовали и говорили будто эта страна "не является уже агрессором, а является жертвой". Поэтому надо вместе с ней бороться с глобальным терроризмом.

Нет, думаю, наконец уже все понимают, что Путин – это интеллектуально очень слабый человек: какие он аргументы приводит, как всегда говорит, какие слова использует и тому подобное. Это извращенное помешательство Путина на антиукраинстве, эта "сверхценная" идея якобы "за всем стоят украинцы", абсолютно точно обнулила все намерения поддержать Россию и перевести ее из категории "агрессора" в категорию "жертвы".

Все эти заявления Путина, Патрушева, Бортникова, Бастрыкина и так далее, якобы "здесь точно Украина" – убили (намерения поддержать Россию – 24 Канал).

Все говорят: "Нет, вообще Украины там и рядом даже нет. Это же ваши граждане". Но эта настойчивость, с которой они свою несостоятельность реализовывали в публичном пространстве, полностью обнулила. Сейчас демократические страны четко осознают, что Россия является неадекватной страной.

Во-первых, они неправильно трактуют теракты, последствия этого теракта. И это будет приводить к увеличению террористических угроз. Не только на территории России, но и на других территориях. Во-вторых, Россия обнулила окончательно миф о том, что структура фсб что-то контролирует по превенции на внутреннем рынке. Нет, они могут работать по одиноким пикетам "Нет, войне".

Но они точно не могут работать агентурно, разведывательно в этих сетях, которые готовы совершать те или иные теракты. Это очень важно. Кроме того, они окончательно обнулили миф об определенной остаточной адекватности Путина или кого-то в его окружении. То есть все эти Патрушевы – это абсолютные украинофобы.



Владимир Путин / Getty Images

Понятно, что договоренности о том, чтобы эту войну как-то там уладить за столом переговоров, – точно уже мало у кого есть. Шредер (экс-канцлер Германии – 24 Канал) снова вышел и сказал: "Я много лет получал в России деньги, поэтому, вероятно, я смогу договориться с Путиным о переговорном процессе".

Точно, ты же у него получал деньги. Безусловно, мы же должны поверить, что ты будешь настолько нейтральным посредником, что точно договоришься в интересах Украины, а не в интересах того, кто тебе платил десятилетиями деньги.

К тому же, очевидно, что этот теракт все равно вызывает вопросы на внутреннем рынке в России: "А что же это за силовики, а что же это за дела такие?" И они приведут к определенным внутренним конфликтам среди силовиков России. То есть кого-то попытаются снять, на кого-то переложить внутреннюю вину и тому подобное.

Это все неплохо для нас. Россия окончательно убила свою репутацию, которая остаточно была для некоторых политических партий или политических лидеров европейских стран.

Сегодня все. Точка. Нет России, нет никаких возможностей о чем-то договориться с Россией, нет Путина, нет Патрушева. Наоборот – есть такое абсолютно четкое политбюро, которое должно исчезнуть напрочь с политической карты мира.

В Волгограде в эфире местного ТВ зачитали имена людей, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Понимаешь, что камеры стоят через каждый метр, поэтому они распознают всех. Что касается инцидента в "Крокус Сити Холл", то до сих пор продолжают задерживать, кто кому сдавал квартиру, перепродавал автомобиль и тому подобное. Здесь точно есть определенные разногласия.

Вы абсолютно правильно понимаете. Камеры вообще не дают изображения того, что происходило. Понятно, что это нонсенс. Даже для внутреннего рынка эта теория, якобы "за этим стоят украинцы", – не продается.

Да, пропаганда будет накручивать, говорить, но это и есть десакрализация самих себя. То есть, когда они очевидные вещи говорят, что это "белое". Даже на внутреннем рынке, который перенасыщен антиукраинством, это будет убивать антиукраинство. Люди не будут говорить об этом публично, но по крайней мере они будут говорить, что это дикость.

Bloomberg дало неплохой текст о том, что даже в ближайшем окружении Путина практически никто не верит в определенный "украинский след". Но это не значит, что они не продолжают об этом говорить.

Что запустит начало большого бунта в России

Таджикская диаспора призывает не ходить по вечерам и, насколько это возможно, покинуть территорию России. Кыргызстан говорил, что лучше бы их гражданам сейчас в Россию не ехать. Сейчас довольно ощутимое обострение между россиянами и "не россиянами". Это может нам помочь расшатать ситуацию внутри России? Или традиционно ни на что не повлияет, разве что таджиков заставят подписать контракты?

Они могут подписывать все что угодно. Россия сегодня проводит соответствующий рекрутинг. Вы задаете структурно очень – очень правильное направление мыслей – это называется "накануне". Оно тлеет в России. Мы это видели, когда был неудачный "переворот" вагнеровцев, по Белгородской области, на примере теракта в "Крокус Сити Холл".

Но вопрос зависит от одного. Как только на линии фронта будет существенное тактическое поражение России или как только будет очевидно, что "падает" Крым, то после этого это все "накануне" будет реализовано в достаточно жесткое противостояние на разных направлениях.

В частности, мигранты будут атаковать в тех или иных территориях, местностях федеральные структуры. Это и Башкортостан может быть, и Дагестан. Но это могут быть и центральные районы и регионы России, где много мигрантов.

Они, соответственно, будут чувствовать это "падение" федерального центра, которое будет подступать к своему финалу. Они будут атаковать, ведь это "накануне" уже есть в России. Это, очевидно, еще раз подожмет. Уже полтора года можно говорить, что у них такое ощущение, что что-то будет. Оно уже тлеет.

Но пусковой механизм – исключительно существенные тактические поражения на линии фронта. Это зависит от двух факторов:

эффективности работы Вооруженных Сил Украины;

от компенсации дефицита оружия.

Мы возвращаемся в этот круг, когда надо оружия достаточно для того, чтобы нанести тактические поражения, которые приведут к соответствующим последствиям на внутреннем пространстве России. Мы всегда упираемся в один и тот же тезис – оружие.

Наконец заканчивайте говорить насчет возможности о "что-то там договориться с Россией". Я о наших европейских (партнерах – 24 Канал). Заканчивайте анализировать слова, заявления Путина, ведь они предвидены в полном объеме.

Не надо на это реагировать, не надо рефлексировать, не надо думать, не надо больше бояться России. Надо просто решить для себя – сколько оружия вы снимаете со своих складов и передаете в Украину. Потом уже будем считать, кто кому должен по деньгам.

Надо 200 любых дальнобойных ракет ежемесячно – Storm Shadow, SCALP EG? Даете. Сколько нужно дронов? Вкладываетесь. Сколько снарядов? Где Rheinmetall? Строите 3 дополнительных завода, чтобы иметь в месяц дополнительное производство 50 или 60 тысяч снарядов вместе с тем, что можно купить по чешской инициативе.

Давайте это все предоставлять Украине. Почему? Надо нанести ощутимое тактическое поражение России на поле боя. После этого мы с вами даже будем смотреть на все эти проявления "конфликтности" в России как на начало большого российского бунта.

Об ударах по российским НПЗ

Россия столкнулась с последствиями ударов по НПЗ. За предыдущую неделю выпуск автомобильного бензина в России, упал на почти 7,5% и составил чуть более 750 тысяч тонн. В то же время мы видим колонку в The Hill, якобы Белый дом просит Киев не бить беспилотниками по российским НПЗ. Это фактически означает просьбу не бить и не быть настолько эффективными в войне с Россией.

Нет таких предупреждений, это невозможно. Я хочу, чтобы мы с вами пользовались логикой. Мне кажется, что The Hill и немного раньше Financial Times немножко не пользуются логикой. Просто не учатся логике, и мне это странно.

Смотрите, нефтеперерабатывающий завод перерабатывает сырую нефть в дизеля, бензины и тому подобное. То есть с глобального рынка берется сырая нефть и отправляется на нефтеперерабатывающие заводы. Если примитивно говорить, то так на глобальном рынке нефти становится меньше, цена может быть выше.

Если НПЗ уничтожен, а у вас много сырой нефти, что вы из нее делаете? Либо консервируете, что невыгодно, либо продаете на глобальном рынке. То есть увеличиваете предложение сырой нефти на глобальном рынке. Увеличение предложения сырой нефти как влияет на глобальные цены на нефть марки Urals? Она будет становиться выше? То есть предложение больше и тогда цена выше?

Я хочу, чтобы люди, которые пишут эти колонки, хотя бы немножко возвращались в свои предыдущие места, где не научились математике, логике и немножко прочитали какой-то учебник. Тогда они адекватно будут воспринимать то, что происходит. Потому что увеличение предложения сырой нефти на рынке – это снижение цены. Потому что Россия не продает бензин, который используется в этой войне против Украины, как элемент обеспечения армии.

Это же очевидные вещи. И поэтому давайте фиксировать следующее:

не может быть никакого запрета Украине атаковать то, что позволяет России вести агрессивную войну;

международное право не то что четко говорит о том, что вы имеете на это право, оно практически говорит, что вы обязаны уничтожать ресурсные потенциалы страны-агрессора, если хотите вести эффективную оборонительную войну;

Украина точно хочет ускорить финализацию войны.

Как это сделать при дефиците соответствующего оружия на поле боя и при не дефиците оружия, которое будет уничтожать логистику страны-агрессора? Мы будем использовать любые возможные инструменты для уничтожения логистики страны-агрессора.

Где расположены российские заводы, которые уже подверглись ударам: смотрите на карте

После двух лет войны, после всех этих терактов, которые совершает Россия, атакуя крылатыми, сверхзвуковыми и баллистическими ракетами гражданское население Украины, точно ли мы должны вести себя немножко иначе, чем сегодня ведем в акватории Черного моря, относительно НПЗ или других инфраструктурных объектов России? Мы должны позволить России дозаправить Ту-22 топливом с Саратовского НПЗ, потому что он "мало" наших людей убил?

Это полная ерунда. Никто не может говорить Украине о том, что вы имеете или не имеете право что-то делать в этой войне, потому что это будет каким-то странным нелогичным образом влиять на, соответственно, ценообразование на нефтяном рынке.

Влияют ли удары по НПЗ на решение о дальнобойных ракетах

Удары по российским НПЗ, которые осуществляет Украина, – это влияет на предоставление нам дальнобойного оружия?

Частично дальнобойные ракеты нам предоставляют более смелые страны, которые понимают, какие последствия будут иметь, если Россия останется в этом "милитарном угаре". Я о Великобритании, например, о наших французских, итальянских партнерах и так далее. Они осознают это полностью.

Когда мы говорим о предоставлении тех или иных ракет – это же не о конкретных нефтеперерабатывающих заводах. Это о политической воле, лидерстве, репутации. Потому что очень "нравится", когда репутация у тебя создана, соответственно, художественными кинокартинами, где ты всех побеждаешь и "практически останавливаешь агрессию марсиан на территорию Земли".

Но в реальной жизни ты просто говоришь, что нет, мы не хотим побеждать Россию, даже когда есть возможность это сделать. Потому что не хотим, потому что это страшно и может привести к росту на 26 центов цен за баррель нефти.

Это немножко странная позиция, но давайте соответственно: это же мир и он не идеален. В этом мире вы должны просто продолжать проводить правильные коммуникации, то есть правильно расставлять акценты. Сегодня эти акценты звучат так:

Россия не перестроится. Это будет максимально милитарная, отмобилизованная под войну страна, которая будет атаковать другие страны в том или ином виде. Потому что для России война это о доминировании и о самосуществовании. Россия не сможет дальше существовать без войны;

закончить это можно только, если Россия проиграет и если вся эта компания Путина, Патрушева и так далее исчезнет. А это можно сделать только военным путем;

для того, чтобы воевать против количественных показателей России, не высокотехнологичных, потому что все, что они говорили накануне войны и во врем, – это все фейки и фикция. Они продолжают воевать количеством оружия. Все это можно уничтожить только паритетным объемом работы. То есть использованием на поле боя соответствующего оружия и дальнобойных ракет для того, чтобы уничтожать логистику, инфраструктуру, обеспечение армий.

Можно продолжать говорить, что это страшно. Но все же, мне кажется, что два года эффективной войны, которую ведет Украина, говорит о том, что это страшно, но другого решения нет и поэтому надо, справедливо оценив эти риски, проатаковать инфраструктуру войны России, уничтожив ее. Вот так это придумает.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже скоро на сайте 24 Канала.