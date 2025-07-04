Кроме дронов, Киев атаковали "Кинжалами" и баллистикой

Киев ночью 4 июля россияне атакуют "Шахедами". Но кроме дронов по столице запускали "Кинжалы", а впоследствии баллистику.

Местные телеграмм-каналы сообщают о ряде мощных взрывов, передает 24 Канал. Впоследствии они написали о ряде пожаров.

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Что известно об атаке на Киев

В 00:27 Воздушные силы предупредили о цели в направлении Киева.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что на столицу могли лететь 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

А уже в 2:30 появилось новое предупреждение для Киева и Василькова об угрозе баллистики. Через несколько минут – еще одно.

По данным мониторинговых каналов на этот раз, предварительно, было применено примерно 3 – 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

О новых скоростных целях с севера в направлении Киева в ПС сообщали в 2:51, 2:52, 2:54, 2:57.

Предварительно, россияне запускали эти баллистические ракеты из Воронежской и Брянской областей.

Кроме реальных, фиксировались и фальш-цели.

Мониторы отмечали, что всего за 30 минут российская армия запустила по украинской столице не менее 10 баллистических ракет.

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Напомним, что тем временем еще со вчерашнего дня продолжается атака "Шахедов" на столицу. В частности, сообщали о повреждениях в Соломенском, Дарницком, Оболонском районах. Информации о пострадавших нет.

Также из-за атаки ударных БПЛА взрывы раздавались в Киевской области. Последствия зафиксировали в пяти районах области на 11 локациях

Пострадали многоэтажки в Бучанском и Фастовском районах.

Во время предыдущей атаки на Киев были погибшие

Россия постоянно терроризирует украинскую столицу. Одна из последних серьезных атак была 23 июня.

Всего после той ночи в Киеве и области зафиксировали попадания на 6 локациях, а падение обломков – еще на 25.

В частности, в Шевченковском районе города было повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши.

Тогда погибли 9 человек, еще 33 – получили травмы.