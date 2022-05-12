Кровь Бучи, Ирпеня, Бородянки на тебе, – политолог в эфире эмоционально высказался о Лукашенко

С начала полномасштабного вторжения России Александр Лукашенко давал разрешение на то, чтобы оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси. Поэтому кровь жителей Бучи, Бородянки, Ирпеня и других населенных пунктов есть и на его руках.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давыдюк. Если Лукашенко думает, что ему удастся скрыться от ответственности за эти поступки, он ошибается.

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"Он разрешил стрелять ракетами. Мы это не простили, мы это не забыли. Стратегически этот человек уничтожен для Украины. У нас нет больше такого соседа, как Лукашенко", – отметил политолог.

По словам Давидюка, Украина ощущает поддержку народа Беларуси, осуждающего такие действия Лукашенко. Однако самопровозглашенного президента это не касается.

Если Лукашенко думает, что смоет на себе кровь, которую принес… На Киев атака пошла из Беларуси, через Чернобыль запустили. Кровь Бучи, Ирпеня, Бородянки на вас, Лукашенко, на таких, как вы. Да, это путинская кровь, но этих убийц вы запускали. Николай Давыдюк Политолог

Давидюк также напомнил, что именно по белорусской почте российские военные-мародеры имели возможность отправлять украденные в домах украинцев вещи.

"Вы, может, арестовали кого-то? Или прокурор встречал там на почте? Поэтому здесь у нас вопрос с ним понятный", – отметил политолог.

Действия Лукашенко на фоне войны в Украине: последние новости

Александр Лукашенко во время парада 9 мая заявил, что в Украине, якобы чудом выжившей, "нацизм снова поднял голову". Он назвал страны Запада "последователями нацизма, которые хотят взять реванш" и якобы для этого используют Украину.

Самопровозглашенный президент заявил, что отдельные польские деятели уже видят Запад Украины в своем составе. Однако Россия и Беларусь вроде бы сделают все возможное, чтобы этого не произошло.

В одном из интервью Лукашенко прокомментировал войну в Украине. По его словам, он не думал, что российская так называемая "спецоперация" затянется таким образом.

В то же время самопровозглашенный президент убеждает, что Беларусь никому не угрожает. Лукашенко заявил, что "Запад может спать спокойно".

Александр Лукашенко и Владимир Путин 3 мая провели телефонный разговор. В частности, он касалса и действий российских войск в войне против Украины.

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