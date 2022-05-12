Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Якщо Лукашенко думає, що йому вдасться сховатися від відповідальності за ці вчинки, то він помиляється.

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"Він дозволив стріляти ракетами. Ми це не пробачили, ми це не забули. Стратегічно ця людина знищена для України. У нас немає більше такого сусіда, як Лукашенко", – зазначив політолог.

За словами Давидюка, Україна відчуває підтримку народу Білорусі, який засуджує такі дії Лукашенка. Однак самопроголошеного президента це не стосується.

Якщо Лукашенко думає, що змиє на собі цю кров, яку приніс… На Київ атака пішла з Білорусі, через Чорнобиль запустили. Кров Бучі, Ірпеня, Бородянки на вас, Лукашенко, на таких, як ви. Так, це путінська кров, але цих вбивць ви запускали. Микола Давидюк Політолог

Давидюк також нагадав, що саме через білоруську пошту російські військові-мародери мали змогу відправляти поштою вкрадені в будинках українців речі.

"Ви, може, заарештували когось? Чи прокурор зустрічав там на пошті? Тому тут у нас питання з ним зрозуміле", – зазначив політолог.

Довідка. Російські військові, які повернулися на територію Білорусі, почали масово користуватися кур'єрськими доставками, щоб відправити до Росії речі, які вони вкрали в Україні. На початку квітня повідомляли, що окупанти відправили своїм рідним понад тонну речей.

Дії Лукашенка на тлі війни в Україні: останні новини

Олександр Лукашенко під час параду 9 травня заявив, що в Україні, яка нібито дивом вижила, "нацизм знову підняв голову". Він назвав країни Заходу "послідовниками нацизму, які хочуть взяти реванш" і нібито саме для цього використовують Україну.

Самопроголошений президент заявив, що окремі польські діячі вже бачать Захід України у своєму складі. Однак Росія та Білорусь нібито зроблять усе можливе, аби цього не трапилося.

В одному з інтерв'ю Лукашенко прокоментував війну в Україні. За його словами, він не думав, що російська так звана "спецоперація" затягнеться таким чином.

Водночас самопроголошений президент переконує, що Білорусь нікому не загрожує. Лукашенко заявив, що "Захід може спати спокійно".

Олександр Лукашенко та Володимир Путін 3 травня провели телефонну розмову. Зокрема, вона стосувалася й дій російських військ у війні проти України.

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