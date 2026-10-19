Кружил вокруг Львова: ПВО сбила российский дрон недалеко от города
Россия утром 19 октября пыталась атаковать Львов. ПВО сбила российский дрон, наматывавший круги возле города.
Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
Что известно об атаке
В 7:38 российский беспилотник вошел на территорию области со стороны Волыни и взял курс на Львов.
Некоторое время он кружил вокруг города, вылетал из региона и возвращался обратно. В конце концов его сбила ПВО.
По предварительной информации, во время воздушной тревоги нашим военным ПВО удалось сбить вражеский беспилотник вблизи Львова,
– сообщил Козицкий в 8:57.
Впоследствии он сообщил, что в селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей в результате падения обломков.
Информации о пострадавших пока не поступало.
На месте работают все профильные службы.
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