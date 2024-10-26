Нет права на ошибку, – Братчук рассказал, что происходит в Крыму

Ситуация во временно оккупированном Крыму стабильно напряженная для россиян. Силы обороны регулярно проводят операции, цель которых ослабить военные мощности противника там.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что враг понимает, что вопрос освобождения Крыма Вооруженными Силами Украины остается на повестке дня. Несмотря на это, оккупационная власть пытается показать, что вроде бы все под контролем.

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Регулярная работа ВСУ

Сергей Братчук отметил, что на оккупированном полуострове постепенно идет процесс демилитаризации. Силы обороны успешно уничтожают логистику россиян, в частности нефтетерминал в Феодосии.

Конечно, нас не могли не радовать удары по объектам, где были уничтожены пусковые установки С-300, С-400. Возможно, кому-то и кажется, что сейчас ВСУ занимаются этим менее интенсивно. Нет, работа продолжается, ведь каждая операция требует многих усилий. У саперов Сил обороны нет права на ошибку,

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Он отметил, что каждая операция ВСУ в Крыму должна быть точно продумана, чтобы враг не смог маневрировать или перегруппировываться.

Крым для россиян является милитарным хабом, где хранят горюче-смазочные материалы, БК, личный состав – все, что должно работать на усиление вражеских группировок.

Это все надо уничтожать. Я понимаю, что обществу хотелось бы чаще, но есть так, как должно быть: подготовка, нанесение удара и результат,

– сказал Братчук.

К слову, 23 октября беспилотники массово атаковали Крым, в частности западное побережье полуострова. По данным российского оппозиционного издания ASTRA, один из дронов повредил мобильную радиолокационную станцию неподалеку Еленовки. Информации о пострадавших среди гражданских нет.