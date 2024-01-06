В Крым после ударов прибыл спецборт России: что важное рассказали партизаны
Источник:"Атеш"
Во временно оккупированный Крым после атак ВСУ прибыл вражеский президентский спецборт. Партизаны предполагают, что на остров могли прилететь представители российского Генштаба и Главного управления ФСБ.
Партизаны "Атеш" объясняют, что российские представители генштаба и ФСБ, вероятно, прибыли в Крым, чтобы наказать ответственных, назначить виновных и искать "предателей" за провал в обороне полуострова. Ведь наши военные уничтожили еще один пункт управления врагов в Саках.
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Почему россияне направляют спецборты в Крым
Наши агенты сообщают, что в результате попадания украинских ракет по командным пунктам России в Евпатории и Севастополе в Крым все чаще прибывают самолеты из специального летного отряда "Россия". Указанный спецотряд обеспечивает перевозку высоких должностных лиц России. Он непосредственно подчиняется управлению делами президента России,
– объяснили партизаны.
По их данным, за последние несколько дней зафиксировали прибытие нескольких самолетов спецборта. На борту, вероятно, находились представители Генштаба и Главного управления ФСБ. Их цель – наказать ответственных, назначить виновных и искать "предателей" за провал в обороне.
"Руководство страны-террориста очень озабочено последними ударами Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму. Решили взять под свой непосредственный контроль оборону Крыма. Для них стала очевидной проблема со средствами ПВО на полуострове", – рассказали партизаны.
По их информации, после попадания в командный пункт связи в Евпатории у оккупантов усугубились проблемы с системой распознавания целей "свой – чужой". Партизаны объяснили, что надеются на то, что будет российский "дружественный огонь" и что Силы обороны Украины используют это окно возможностей для уничтожения оккупантов в Крыму.
Мощные взрывы в Крыму: коротко
- Особенно тревожно в Крыму стало вечером 4 января – там местные жители говорили о звуках взрывов, напоминающих прилеты. Их слышали в Новофедоровке, в Сацком районе, Евпатории и Скворцово.
- Затем в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины написали, что Вооруженные Силы Украины поразили командный пункт соединения оккупационных войск возле Севастополя. Также источники 24 Канала сообщили, что в Севастополе предварительно есть попадание в воинскую часть в Юхариной балке, где находилось подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом.
- Силы обороны Украины нанесли мощный удар по части связи в Евпатории. Там был пожар. 5 января в Крыму тоже было тревожно – объявляли о тревоге в Севастополе. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт виднелся дым.
- Взрывы в Крыму раздались и в ночь на 6 января. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинским военным удалось поразить военный аэродром в Саках.