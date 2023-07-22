Зеленский расставил все точки над "i" по Крымскому мосту: сводка от Свитана
Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован, поскольку российские захватчики используют его для войны. Это означает, что ВСУ будут освобождать оккупированный полуостров военным путем.
Об этом в ежедневной сводке с фронта 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, эта деоккупация Крыма начнется сразу, как только появится такая возможность.
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Зеленский дал знак
Так, оккупанты ежедневно переправляют через Крымский мост тысячи тонн снарядов, техники и т.д. Это очень важная логистическая артерия противника.
Это (уничтожение Крымского моста – 24 Канал) правильный подход, но это говорит и другое: однозначно Крым будем освобождать военным путем,
– предположил Свитан.
По его мнению, это произойдет уже в ближайшее время – речь идет о месяцах. Так, заход украинских защитников в Крым при уничтожении моста будет означать котел для российской армии на полуострове.
Более того, учитывая, что "хлопок" все чаще случается на Крымском мосту и в целом полуострове, перед российскими генералами встанет вопрос: куда же выводить своих солдат с Херсонщины – в Крым или сразу на территорию России. Скорее всего – в Россию, поскольку на полуострове будет опасно.
Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Зеленский и Байден обсудили ATACMS
Вместе с тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждают поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Впрочем, по мнению военного эксперта, это может быть связано не с освобождением Крыма. Здесь может быть замешан Иран.
У меня есть информация, что после демарша Ирана россияне начали передавать Су-35. Туда уже перегнали несколько эскадрилий,
– сказал Свитан.
Следовательно, все договоренности по непоставке Ирану истребителей посыпались, и это может ускорить предоставление F-16 нашему государству. Это может также касаться дальнобойных ракет ATACMS.
"Появилась возможность получить F-16 уже в этом году, а может, даже и осенью. Реально, если президент США примет решение, то может передать истребители и в августе, вместе с американскими летчиками", – заметил военный эксперт.
Крымский мост: последние новости
- В ночь на 17 июля на Крымскому мосту раздались 2 взрыва. К сожалению, незаконная переправа, которую построила Россия, все еще стоит, но теперь у страны-агрессора могут возникнуть определенные проблемы с материально-техническим обеспечением своей армии на Юге Украины.
- Россияне засуетились после "хлопка" на мосту и начали тестировать уведомления о воздушной тревоге. Чем изрядно испугали россиян, припершихся в украинский Крым.
- Так называемая оккупационная "власть" Крыма 22 июля заявила, что приостанавливают автомобильное движение на Керченском мосту. Это происходит довольно часто, поэтому, вероятно, захватчики скрывают повреждения.