Вскоре ракеты полетят, – военный обозреватель о возможном разрушении Крымского моста

Эксглава МИД Литвы Линас Линкявичюс, ныне посол в Швеции, намекнул, что в ближайшее время Крымский мост может быть разрушен. Он предупредил о том, что есть время сфотографироваться на мосту, кто не успел.

После получения помощи от США и союзников Украина сейчас имеет возможность нанести мощный удар по Крымскому мосту. Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что ранее украинские силы также имели соответствующее вооружение и уже дважды разрушали мост без ракет ATACMS, Taurus и Storm Shadow.

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Это намек

Он напомнил, что Украина взорвала Крымский мост в 2022 году с помощью взрывчатки, и в 2023-м, использовав морские дроны.

Впервые разрушение Крымского моста прошло 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате были повреждены несколько пролетов. Второй раз мост был атакован морскими дронами 17 июля 2023 года. Тогда произошло падение одного из пролетов.

Заявление Линаса Линкявичюса – это намек на то, что вскоре ракеты полетят по Крымскому мосту и он будет разрушен так или иначе,

– подчеркнул Попович.

Об этом ранее говорил и Кирилл Буданов, и представители Военно-морских сил Украины. С началом поступления в Украину американских ракет ATACMS дальностью 300 километров, подобные заявления звучали чаще.

Заявления о возможной новой атаке на Крымский мост