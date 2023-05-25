Начали тренироваться, но это им не поможет - Тизенгаузен о задымлении на Крымском мосту

Оккупационные власти провели учения на Крымском мосту. Возникает сомнение в целесообразности таких учений, ведь они не помешают современному оружию уничтожить этот незаконный мост.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, такие учения не на шутку заставляют тревожиться ожидавших Путина крымчан и представителей оккупационных властей.

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Дым не защитит от ракеты

24 мая появились публикации, на которых видно сильное задымление в районе Крымского моста. Оккупанты перекрыли движение и начали запускать дым из специальной техники.

"Объясните мне, в чем смысл задымления нескольких пролетов моста? Разве это как-то может помешать ракете, летящей с помощью спутника и попадающей по координатам? Неужели они думают, что Крымский мост будут бомбить из дирижабля с помощью мешков с порохом?", – заявил Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о задымлении на Крымском мосту: смотреть видео

Он подверг сомнению военную целесообразность задымления Крымского моста. Разве что русские кого прятали в дыму. В современной войне используют современные технологии: GPS, спутниковую связь, самонаведение. По меньшей мере, то, что будет лететь по Крымскому мосту, будет работать по координатам. Поэтому россиянам не помогут эти дымовые завесы.

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