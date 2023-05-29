Навсегда выведет из эксплуатации, – военный эксперт сказал, что мощно ударит по Крымскому мосту

Получение Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow открыло возможности для ВСУ попасть по Крымскому мосту. Однако пока этого не происходит.

Военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров допустил, если бы мы применили Storm Shadow по Крымскому мосту, то использовали бы не 2, а 4 таких ракеты. И тогда бы мост получил значительные повреждения. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Крымский мост "ожидает" определенное оружие

Он объяснил, что Storm Shadow – очень мощная ракета. Например, российские крылатые ракеты Х-101 и Х-555, которыми враг атаковал Украину 29 мая, обладают боевой частью весом 400 килограммов. А Storm Shadow – 450 кг. При этом Х-101/555 имеют большую дальность и работают на 2,5 тысячи километров, а Storm Shadow – более 560 километров.

Однако нам не нужна такая большая дальность ракеты, чтобы достать по Крымскому мосту,

– объяснил военный эксперт.

Также Storm Shadow может иметь 4 типа боевой части. В частности, есть тандемная, ее боеголовка сначала пробивает любую железобетонную конструкцию и лишь потом взрывается.

Военный эксперт объяснил, какое оружие позволит вывести навсегда из эксплуатации Крымский мост: смотрите видео

Я уверен, что Крымский мост будет уничтожен. Однако нет смысла наносить ему определенный вред, который враг сможет более или менее оперативно устранить,

– заметил специалист по противовоздушной обороне.

Наверняка Крымский мост "ожидает", когда Украине передадут истребители F-16, после чего по нему будут нанесены один или два массированных удара. И после этого этот мост будет навсегда выведен из строя", - подчеркнул Андрей Крамаров.

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