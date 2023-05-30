Данилов объяснил, почему Storm Shadow еще не полетели на Крымский мост
Многие эксперты отмечали, что как только Украина получит британские ракеты Storm Shadow, из первой целью станет Крымский мост. Это оружие у ВСУ уже есть, однако работает оно пока не по временно оккупированному Крыму.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow – в компетенции Вооруженных Сил Украины. Они ведь знают, что делать, когда и как. И какие именно объекты должны быть поражены в первую очередь. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Не нужно торопиться
В определенное время очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять угрозу для Украины.
"Все впереди и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат", – отметил Данилов.
Алексей Данилов предположил, когда может быть разрушен Крымский мост: смотрите видео
Украина не воюет с российским населением
Также ВСУ очень нуждается в истребителях F-16 от наших партнеров. И тогда теоретически будет иметь возможность сбивать над Каспийским морем российский Ту-95, который запускает крылатые ракеты по Украине.
"Если есть угроза жизни украинским гражданам, у нас нет ограничений в том, как мы должны действовать", – подчеркнул он.
Он отметил, что Украина не сражается с российским гражданским населением и не наносит удары по инфраструктурным объектам России.
"Если говорится об ударах, то с нашей стороны мы можем поражать только вражеские военные объекты, которые могут наносить нам вред или убивать наших граждан", – подчеркнул Алексей Данилов.
Больше о ситуации по Крымскому мосту
- Напомним, что Крымский мост уже был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда, вероятно, после взрыва и пожара были значительно разрушены железнодорожный и автомобильный пути. Восстановление моста длилось несколько месяцев.
- Позже глава СБУ Украины Василий Малюк, комментируя инцидент с Крымским мостом, отметил, что его ведомство предпринимало для этого "определенные меры".
- Недавно заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий ответил на вопрос о возможности уничтожения Украиной Крымского моста. Он подчеркнул, что мост оставят как путь ухода для россиян. Скибицкий добавил, что каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, мост полностью перекрывают.
- В то же время во временно оккупированном Крыму усиливаются панические настроения из-за возможных "провокации", в частности, относительно Крымского моста. Именно поэтому движение грузовиков по мосту до сих пор не было возобновлено – с октября прошлого года. Пока рекомендовано пользоваться так называемыми "новыми дорогами", которые проходят через временно оккупированные территории Украины.