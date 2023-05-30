Данилов объяснил, почему Storm Shadow еще не полетели на Крымский мост

Многие эксперты отмечали, что как только Украина получит британские ракеты Storm Shadow, из первой целью станет Крымский мост. Это оружие у ВСУ уже есть, однако работает оно пока не по временно оккупированному Крыму.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow – в компетенции Вооруженных Сил Украины. Они ведь знают, что делать, когда и как. И какие именно объекты должны быть поражены в первую очередь. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не нужно торопиться

В определенное время очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять угрозу для Украины.

"Все впереди и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат", – отметил Данилов.

Алексей Данилов предположил, когда может быть разрушен Крымский мост: смотрите видео

Украина не воюет с российским населением

Также ВСУ очень нуждается в истребителях F-16 от наших партнеров. И тогда теоретически будет иметь возможность сбивать над Каспийским морем российский Ту-95, который запускает крылатые ракеты по Украине.

"Если есть угроза жизни украинским гражданам, у нас нет ограничений в том, как мы должны действовать", – подчеркнул он.

Он отметил, что Украина не сражается с российским гражданским населением и не наносит удары по инфраструктурным объектам России.

"Если говорится об ударах, то с нашей стороны мы можем поражать только вражеские военные объекты, которые могут наносить нам вред или убивать наших граждан", – подчеркнул Алексей Данилов.

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