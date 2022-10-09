До сих пор непонятно, смогут ли поезда ездить: за сколько россияне смогут восстановить Крымский мост
Россиянам понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить автомобильное полотно на Крымском мосту. Когда смогут ездить товарные поезда по железнодорожному участку моста – пока не ясно.
Срок ремонта Крымского моста, на котором 8 октября произошел взрыв, в эфире телемарафона прокомментировал советник главы МВД Вадим Денисенко. Он заявил, что отремонтировать автомобильное полотно в течение одной – двух недель невозможно.
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Автомобильное полотно могут восстановить через 3 месяца
Денисенко подчеркнул, что заявления россиян, что они смогут отремонтировать три упавших пролета, – это абсолютная ложь.
По оценкам специалистов, только на изготовление этих пролетов должно уйти не менее месяца – полутора,
– сказал советник главы МВД.
Кроме того, на восстановление моста повлияет и погода, поскольку в ноябре – феврале в Керченском проливе бывают штормы высокого уровня. Как подчеркнул Денисенко, делать ремонт во время шторма фактически нереально.
"Поэтому реально говорить о том, что мост будет восстановлен не раньше, чем через 3 – 5 месяцев. Имею в виду автомобильное полотно", – заявил Денисенко.
При этом советник главы МВД подчеркнул, что пока не ясно, в каком состоянии железнодорожное полотно Крымского моста. Оккупанты запустили только пассажирские поезда, а когда смогут запустить товарные – пока неизвестно.
Взрыв на Крымском мосту: главное
- Ранним утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, в результате которого мост стал частично непригодным для проезда. В СМИ появилась информация, что за подрывом Крымского моста могут стоять украинские спецслужбы, в частности СБУ.
- Однако в Офисе Президента Украины убеждают, что взрыв на Крымском мосту – спецоперация российских силовиков, которые таким образом начинают свое противостояние.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что за организацией подрыва моста может стоять именно Россия. Причиной взрыва на Крымском мосту, как сказал Подоляк, могут стать внутренние противостояния в Кремле.
- В ВСУ объяснили, что уничтожение моста через Керченский пролив помешает россиянам не только перебрасывать силы, но и забирать раненых с поля боя.
- В разведке Минобороны Британии заявили, что нарушение пропускной способности Крымского моста окажет значительное влияние на способность России поддерживать свои войска на Юге Украины.
- После взрыва на Крымском мосту Владимир Путин срочно созывает Совет безопасности России. Путин назвал взрыв на мосту якобы терактом против гражданской инфраструктуры России.
Интересно – спутниковые фото Крымского моста после взрыва: смотрите видео