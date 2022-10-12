Взрыв на Крымском мосту: в ОП опровергли обвинения в сторону Буданова и назвали виновных
В Следственном комитете России заявили, что, мол, уже расследовали подрыв Крымского моста 8 октября и нашли причастных. Более того, россияне обвинили в этом главу ГУР МО Буданова. Впрочем, это абсолютный нонсенс.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, все страны, которых Россия записала в список причастных к подрыву Крымского моста, отрицают свое участие. Более того, все названия и фамилии, заявленные страной-агрессором, являются конкретным фейком.
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Причастность Буданова – фейк
Советник главы ОП подчеркнул, что Россия сама совершила этот эксцесс на Крымском мосту. Кроме того, это свидетельствует о том, что страна-агрессор постепенно теряет влияние на оккупированных территориях и управление ими.
"Этот конкретный эксцесс на Керчинском мосту – это проявление внутреннего конфликта между спецслужбами России. Или если исходить из того, что мы увидели 10 октября – этот массированный предварительно подготовленный удар крылатыми ракетами по нашим городам – это была попытка хоть как-то оправдать абсолютно варварский террористический акт с точки зрения обстрела нашей территории", – заметил Подоляк.
Нет никакого господина Буданова с точки зрения этих обвинений, о которых говорит Следственный комитет России и все это абсолютный фейк,
– констатировал советник главы ОП,
Подоляк опроверг причастность Буданова к подрыву Крымского моста: смотрите видео
Как в ГУР МО отреагировали на обвинения России
В Главном управлении разведки были традиционно лаконичны и сдержанны. Свое мнение по поводу цирка, который на скорую руку устроила ФСБ, поделился представитель пресс-службы ведомства Андрей Юсов.
Чушь эта вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем.
– подчеркнул он.
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Подрыв Крымского моста: главное
- Утром 8 октября около 6 утра прогремел взрыв на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров Крым с Россией. В результате этого разрушений испытало как автомобильное, так и железнодорожное полотно.
- Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подрыв Крымского моста "террористическим актом и диверсией". Кроме того, он заговорил о "уничтожении" нашей страны.
- 10 октября российские военные совершили массированный ракетный удар по Украине. Как заверил Путин – это возмездие за взрывы на Крымском мосту. Кроме того, российский президент заявил, что если Украина будет продолжать "террористические атаки против России, то ответ будет жестоким, а ее масштаб будет соответствовать уровню угрозы".
- В Кремле очень любят угрожать применением ядерного оружия. Впрочем, когда у представителя российского президента Дмитрия Пескова спросили, подпадают ли взрывы на мосту под возможности привлечения ядерной доктрины, тот ушел от ответа. Да, Песков сказал, мол, "вопрос поставили неправильно".