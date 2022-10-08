Разрушаем пути снабжения, нас все устраивает, – в ВСУ отшутились о Крымском мосту

Утром 8 октября стало известно о мощном взрыве на Крымском мосту, в результате которого пострадало и автомобильное, и железнодорожное полотно. Таким образом, ВСУ продолжают разрушать планы врага по подтягиванию резервов в южные регионы.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что в результате россияне не смогут использовать Крымский мост для опрокидывания сил и средств из России в южные регионы Украины.

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То, что они не смогут использовать очередную транспортную артерию для подтягивания резервов, а в том числе и железнодорожный маршрут, позволяющий очень мощно однократно дотянуть технику, боеприпасы, нас в принципе вполне устраивает.

– подчеркнула она.

По словам Гуменюк, у украинских защитников достаточно сил и мощностей, в частности в зоне ответственности ОК "Юг", поэтому им еще есть с чем работать. Именно этим и займутся наши военные, пока россияне будут искать возможности, чтобы восстановить поврежденный пролет Крымского моста.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Взрыв на мосту через Керченский пролив раздался около 6 часов утра. Первыми о нем сообщили местные жители Крыма – они предполагали, что на мост произошел прилет. Вспыхнул пожар – горели цистерны с топливом в грузовом поезде.

Из-за повреждения автомобильной и железнодорожной частей моста оккупанты полностью остановили движение через него. Перестали и продавать билеты на поезда из России в Крым и в обратном направлении. Россияне якобы должны запустить паромную переправу через Керченский пролив.

Сеть заполнили фото и видео пожара . Оно неудивительно, ведь смотреть на это можно вечно.

Последствия взрыва уже показали и в российских СМИ. Масштабы повреждения действительно впечатляют – часть дорожного полотна просто погрузилась в воду.

Украинцы, уже традиционно для себя, отреагировали на замечательные новости не только поздравлениями и благодарностями украинским силам, но и безумным количеством мемов .

Между тем, россияне, также традиционно для себя, буквально бьются в истерике, критикуют свое руководство и, конечно, разбрасываются угрозами Украине.

На взрыв на Крымском мосту уже отреагировали в украинском Минобороны. Там заметили, что Крымский мост, как и утопленный ранее российский крейсер "Москва", – это символы российской "власти" в украинском Крыму, и они исчезли.

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